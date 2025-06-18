Cypher App Fiyatı (CYPHER)
Bugün için canlı Cypher App (CYPHER) fiyatı, 0,00229064 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. CYPHER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cypher App Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Cypher App fiyat değişimi -%29,62
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Cypher App / USD fiyat değişimi, $ -0,000964186389384024.
Son 30 gün içerisinde, Cypher App / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cypher App / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cypher App / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000964186389384024
|-%29,62
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Cypher App fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%6,81
-%29,62
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Cypher is a non-custodial privacy protocol on the Ethereum Mainnet, designed to boost on-chain security and anonymity. It utilizes zero-knowledge proofs (ZKPs) and an Association Set Provider (ASP) to offer strong privacy solutions, tackling transparency issues in public blockchains with sophisticated cryptography and compliance validation. Cypher: Enhancing Privacy in Blockchain Transactions Addressing Privacy on Public Blockchains Public blockchains, such as Ethereum Mainnet, inherently expose transaction details to all, which aids in transparency but compromises privacy. This transparency challenges the adoption in sectors requiring confidentiality like DeFi, cross-border transfers, and enterprise operations. Cypher's Privacy Solution Cypher is a privacy-focused, non-custodial protocol on Ethereum Mainnet. It leverages Zero-Knowledge Proofs (ZKPs) and the Association Set Provider (ASP) for enhanced security and privacy. By employing PrivacyPools methodologies, Cypher enables secure asset deposits and withdrawals, ensuring transactions remain confidential. The ASP filters deposits, excluding illegal funds and adhering to compliance, merging user control with regulatory standards.
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|1 CYPHER / VND
₫60,2781916
|1 CYPHER / AUD
A$0,0035046792
|1 CYPHER / GBP
￡0,0016950736
|1 CYPHER / EUR
€0,0019699504
|1 CYPHER / USD
$0,00229064
|1 CYPHER / MYR
RM0,0097123136
|1 CYPHER / TRY
₺0,0905489992
|1 CYPHER / JPY
¥0,3323489576
|1 CYPHER / RUB
₽0,1803191808
|1 CYPHER / INR
₹0,198025828
|1 CYPHER / IDR
Rp37,5514694016
|1 CYPHER / KRW
₩3,1507982264
|1 CYPHER / PHP
₱0,1307039184
|1 CYPHER / EGP
￡E.0,1152879112
|1 CYPHER / BRL
R$0,0125756136
|1 CYPHER / CAD
C$0,0031152704
|1 CYPHER / BDT
৳0,2800078336
|1 CYPHER / NGN
₦3,5403902776
|1 CYPHER / UAH
₴0,0951302792
|1 CYPHER / VES
Bs0,23364528
|1 CYPHER / PKR
Rs0,6488924992
|1 CYPHER / KZT
₸1,1880862488
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NT$0,0678487568
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د.إ0,0084066488
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Fr0,0018554184
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HK$0,0179586176
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