Dackie USD Fiyatı (DCKUSD)
Bugün için canlı Dackie USD (DCKUSD) fiyatı, 0.992879 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 15.69K USD. DCKUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dackie USD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 374.01 USD
- Gün içindeki Dackie USD fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 12.17K USD.
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Gün içerisinde, Dackie USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Dackie USD / USD fiyat değişimi, $ -0.0022355663.
Son 60 gün içerisinde, Dackie USD / USD fiyat değişimi, $ -0.0005758698.
Son 90 gün içerisinde, Dackie USD / USD fiyat değişimi, $ -0.0035190135368549.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0022355663
|-0.22%
|60 Gün
|$ -0.0005758698
|-0.05%
|90 Gün
|$ -0.0035190135368549
|-0.35%
En güncel Dackie USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Dackie USD (dckUSD) is the algorithmic stablecoin, designed to enhance liquidity and drive growth within the DackieSwap ecosystem across multiple blockchains, dckUSD represents a significant evolution in decentralized finance (DeFi) products. Dackie USD leverages a cutting-edge mint-and-burn mechanism with DACKIE tokens to stabilize its value at 1 dollar. This approach ensures stability and reliability, making dckUSD a robust instrument within the DackieSwap ecosystem.
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|1 DCKUSD / AUD
A$1.59853519
|1 DCKUSD / GBP
￡0.81416078
|1 DCKUSD / EUR
€0.96309263
|1 DCKUSD / USD
$0.992879
|1 DCKUSD / MYR
RM4.4679555
|1 DCKUSD / TRY
₺35.23727571
|1 DCKUSD / JPY
¥156.92452595
|1 DCKUSD / RUB
₽102.38568248
|1 DCKUSD / INR
₹85.93367745
|1 DCKUSD / IDR
Rp16,276.70231376
|1 DCKUSD / PHP
₱58.35149883
|1 DCKUSD / EGP
￡E.50.10067434
|1 DCKUSD / BRL
R$6.02677553
|1 DCKUSD / CAD
C$1.41981697
|1 DCKUSD / BDT
৳119.99935594
|1 DCKUSD / NGN
₦1,534.58385361
|1 DCKUSD / UAH
₴42.0980696
|1 DCKUSD / VES
Bs52.622587
|1 DCKUSD / PKR
Rs276.7153773
|1 DCKUSD / KZT
₸527.27832174
|1 DCKUSD / THB
฿34.53233162
|1 DCKUSD / TWD
NT$32.765007
|1 DCKUSD / CHF
Fr0.90351989
|1 DCKUSD / HKD
HK$7.72459862
|1 DCKUSD / MAD
.د.م9.97843395