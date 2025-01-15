Daily Finance Fiyatı (DLY)
Bugün için canlı Daily Finance (DLY) fiyatı, 0.00646007 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DLY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Daily Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 915.37 USD
- Gün içindeki Daily Finance fiyat değişimi +26.02%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Daily Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.00133401.
Son 30 gün içerisinde, Daily Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.0048658196.
Son 60 gün içerisinde, Daily Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.0052370527.
Son 90 gün içerisinde, Daily Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.0017764821006237534.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00133401
|+26.02%
|30 Gün
|$ +0.0048658196
|+75.32%
|60 Gün
|$ +0.0052370527
|+81.07%
|90 Gün
|$ +0.0017764821006237534
|+37.93%
En güncel Daily Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.27%
+26.02%
+15.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BUILDING THE FUTURE OF WEB3 TOGETHER Join a passionate, ready-to-help community of users, developers, and entrepreneurs already using and building on DailyFinance. Daily Finance (DLY) is a project that aims to explore the unlimited potential offered by blockchain technology and provide reliable, transparent and innovative financial solutions to its users. Based on the BEP-20 token standard, DLY operates through the Binance Smart Chain (BSC) network. The main goal of our project is to enable users to transfer their value easily and securely, while also allowing them to increase their value through various applications and services in our ecosystem. Daily Finance is an innovative and inclusive project that aims to revolutionize the financial world using blockchain technology. After making a solid start on the BSC network, we plan to transition to our own private blockchain network. This transition will further strengthen our project and allow us to provide more value and services to our users. Discover your financial freedom with Daily Finance, push the boundaries of blockchain technology.
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€0.0062662679
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$0.00646007
|1 DLY / MYR
RM0.029070315
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¥1.0204972579
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₽0.6666146233
|1 DLY / INR
₹0.5590544578
|1 DLY / IDR
Rp105.9027699408
|1 DLY / PHP
₱0.3795291125
|1 DLY / EGP
￡E.0.3258459308
|1 DLY / BRL
R$0.0390834235
|1 DLY / CAD
C$0.0092379001
|1 DLY / BDT
৳0.7857383141
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₦10.0311320953
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₴0.2733255617
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Bs0.34238371
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Rs1.8019719258
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₸3.4288759546
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฿0.2242936304
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Fr0.0058786637
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