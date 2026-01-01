Bugünkü DAOBase Fiyatı

Bugünkü DAOBase (BEE) fiyatı $ 0,02455013 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BEE / USD dönüşüm oranı BEE başına $ 0,02455013 şeklindedir.

DAOBase, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.350.257 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 55,00M BEE şeklindedir. Son 24 saat içinde BEE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,119035 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00840027 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BEE, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DAOBase (BEE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,55M$ 24,55M $ 24,55M Dolaşım Arzı 55,00M 55,00M 55,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki DAOBase piyasa değeri $ 1,35M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEE arzı 55,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,55M.