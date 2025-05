Daolity (DAOLITY) Nedir?

Daolity is a multitenant, no-code blockchain-as-a-service platform offering businesses a comprehensive suite of pre-built modules, APIs, and SDKs to visually build, test, and deploy Web3 applications in minutes—no coding required . It delivers zero-code visual building with drag-and-drop smart contract templates, interactive UI components, and on-chain data queries, compatible with all EVM chains and one-click deployment to Ethereum, Polygon, and Arbitrum. The platform integrates built-in compliance tools (KYC/AML authentication and audit reports), supports cross-chain deployment, and runs on a distributed multi-node architecture for millisecond response and high concurrency With project templates, built-in testing environments, real-time monitoring, and a graphical dashboard, Daolity empowers teams to launch DeFi protocols, DAOs, NFT marketplaces, and on-chain analytics rapidly and efficiently

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Daolity (DAOLITY) Kaynağı Resmi Websitesi