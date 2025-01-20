Dappad Fiyatı (APPA)
Bugün için canlı Dappad (APPA) fiyatı, 0.00511494 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. APPA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dappad Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.47K USD
- Gün içindeki Dappad fiyat değişimi -7.67%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Dappad / USD fiyat değişimi, $ -0.000425253646516809.
Son 30 gün içerisinde, Dappad / USD fiyat değişimi, $ -0.0007821848.
Son 60 gün içerisinde, Dappad / USD fiyat değişimi, $ -0.0014374045.
Son 90 gün içerisinde, Dappad / USD fiyat değişimi, $ -0.000110903101200982.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000425253646516809
|-7.67%
|30 Gün
|$ -0.0007821848
|-15.29%
|60 Gün
|$ -0.0014374045
|-28.10%
|90 Gün
|$ -0.000110903101200982
|-2.12%
En güncel Dappad fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.44%
-7.67%
-11.47%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Dappad Launchpad, a connective link that bridges the gap between Layer 2 projects and early investors, boasts a versatile multichain capability. This unique feature empowers the Launchpad to facilitate token launches across various blockchain networks, enhancing accessibility for a diverse range of projects. Through the introduction of an account abstraction model, Dappad Launchpad ensures streamlined user experiences, fostering more straightforward interactions without compromising on security. Our mission is to provide a seamless, secure, and user-friendly journey from project initiation to success. By supporting multichain functionality, we aim to cater to a broader spectrum of projects and investors, promoting success stories across different blockchain ecosystems.
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C$0.0073655136
|1 APPA / BDT
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₴0.215338974
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