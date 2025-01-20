Dark Matter Defi Fiyatı (DMD)
Bugün için canlı Dark Matter Defi (DMD) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DMD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dark Matter Defi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 25.29 USD
- Gün içindeki Dark Matter Defi fiyat değişimi -22.23%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Dark Matter Defi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Dark Matter Defi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Dark Matter Defi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dark Matter Defi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-22.23%
|30 Gün
|$ 0
|-45.18%
|60 Gün
|$ 0
|-33.59%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Dark Matter Defi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-7.76%
-22.23%
-25.81%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Dark Matter DeFi (DMD) is a project our team created with the vision to bring NFT staking with a storyline to the world of DeFi farming. NFT's are everywhere but none really are born with an evolving storyline behind them and we aim to change that. Dark Matter employs its native token, DMD, in all aspects of its ecosystem, including governance. At launch, you are able to stake, pool, and earn DMD. Additional use cases are in development, featuring NFTs and more. As Dark Matter brings forward proven and known use cases, they will always be framed with a twist matching the needs of our community while reflecting our theme. Our focus is on heightening our users' experiences in a fun, and most importantly, profitable, venture.
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