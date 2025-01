DataPort Navigator by Virtuals (PORT) Nedir?

DataPort Navigator is an advanced analytics platform for the Virtual Agents ecosystem. The platform provides real-time market data, comprehensive analytics tools, and AI-powered insights for tracking and analyzing Virtual Agents performance. Built on the Base network, it offers features including Dominance Index tracking, enhanced agent pages, and cross-chain analytics capabilities. Platform's utility token $PORT serves as the core element of the ecosystem, enabling access to premium features and providing staking benefits, while its innovative bonding mechanism ensures sustainable liquidity and fair token distribution.

