Day By Day Fiyatı (DBD)
Bugün için canlı Day By Day (DBD) fiyatı, 0.00149226 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DBD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Day By Day Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 36.51K USD
- Gün içindeki Day By Day fiyat değişimi +22.00%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Day By Day / USD fiyat değişimi, $ +0.00026906.
Son 30 gün içerisinde, Day By Day / USD fiyat değişimi, $ -0.0004161190.
Son 60 gün içerisinde, Day By Day / USD fiyat değişimi, $ -0.0005344008.
Son 90 gün içerisinde, Day By Day / USD fiyat değişimi, $ -0.0011249009171017378.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00026906
|+22.00%
|30 Gün
|$ -0.0004161190
|-27.88%
|60 Gün
|$ -0.0005344008
|-35.81%
|90 Gün
|$ -0.0011249009171017378
|-42.98%
En güncel Day By Day fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+37.59%
+22.00%
+19.07%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Day By Day is reimagining insurance with DeFi and NFTs. Our insurance asset management platform and asset registry mobile app will connect to our Web 3 insurance DAO and take insurance to a new level of trustworthiness and transparency. Our Day By Day DAO solution will consist of an insurance marketplace which will connect insurers and buyers to insure real world assets using NFTs (for policies and assets), while investors will have the opportunity to take advantage of DeFi type investing. The Day By Day platform is supported and driven by the DBD Token which will be used for: - Decentralised insurance transactions (premium payments, claim payments) - Powering the Insurance DAO (governance) - Resolving premium accuracy - Income for investors via DAO staking and claims pool liquidity investing - Insurer and investor risk management - Rewards for the community
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
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