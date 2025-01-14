DComm Fiyatı (DCM)
Bugün için canlı DComm (DCM) fiyatı, 0.01938353 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DCM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DComm Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 14.97K USD
- Gün içindeki DComm fiyat değişimi -2.07%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, DComm / USD fiyat değişimi, $ -0.00041160954902286.
Son 30 gün içerisinde, DComm / USD fiyat değişimi, $ -0.0072612409.
Son 60 gün içerisinde, DComm / USD fiyat değişimi, $ -0.0142141693.
Son 90 gün içerisinde, DComm / USD fiyat değişimi, $ -0.04473092114633123.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00041160954902286
|-2.07%
|30 Gün
|$ -0.0072612409
|-37.46%
|60 Gün
|$ -0.0142141693
|-73.33%
|90 Gün
|$ -0.04473092114633123
|-69.76%
En güncel DComm fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.79%
-2.07%
-2.93%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DComm is an evm, smart contract blockchain protocol optimised for the tokenization of real world-assets and authentication of real-world asset data. This is achieved by implementing three chains across the platform, each running its own consensus, each independent, yet all functioning together as a platform. In addition, the blockchain is powered by a core layer that caters to the various components for the real-world asset tokenization and DeFi. $DCM is used as the primary means of authentication and representation of physical assets onboarded onto the DComm Blockchain. These tokens, backed by tangible assets, provide a bridge between the digital and physical realms, serving as certificates of ownership, reflecting the value and legitimacy of the underlying assets.
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₱1.1391700581
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￡E.0.9782867591
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R$0.1176580271
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C$0.0277184479
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