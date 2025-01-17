DecentraCloud Fiyatı (DCLOUD)
Bugün için canlı DecentraCloud (DCLOUD) fiyatı, 0.02227452 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DCLOUD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DecentraCloud Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.03 USD
- Gün içindeki DecentraCloud fiyat değişimi +0.54%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki DCLOUD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DCLOUD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, DecentraCloud / USD fiyat değişimi, $ +0.00011983.
Son 30 gün içerisinde, DecentraCloud / USD fiyat değişimi, $ -0.0001144308.
Son 60 gün içerisinde, DecentraCloud / USD fiyat değişimi, $ +0.0032224681.
Son 90 gün içerisinde, DecentraCloud / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00011983
|+0.54%
|30 Gün
|$ -0.0001144308
|-0.51%
|60 Gün
|$ +0.0032224681
|+14.47%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DecentraCloud fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+0.54%
+1.11%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Introduction: DecentraCloud is a pioneering project at the forefront of the decentralized storage revolution. With a focus on security, accessibility, and user empowerment, DecentraCloud aims to redefine the way we store, access, and manage data in the digital age. Vision: Our vision is to create a decentralized storage ecosystem that empowers individuals and organizations to take control of their data. By leveraging blockchain technology and innovative protocols, DecentraCloud seeks to provide a secure, transparent, and user-centric alternative to traditional centralized storage solutions. Key Features: Decentralization: DecentraCloud utilizes decentralized storage protocols to ensure that data is distributed across a network of nodes, eliminating single points of failure and enhancing security. Security: With end-to-end encryption and robust security measures, DecentraCloud ensures that your data remains safe and confidential at all times. Accessibility: DecentraCloud enables seamless access to your data from anywhere in the world, allowing for greater flexibility and convenience. User Empowerment: DecentraCloud puts users in control of their data, with features such as granular access controls, transparent auditing mechanisms, and the ability to monetize unused storage space. Use Cases: Personal Data Storage: Store photos, videos, documents, and more securely on the DecentraCloud platform. Enterprise Solutions: DecentraCloud offers tailored solutions for businesses seeking secure and scalable storage options. Decentralized Applications (DApps): Developers can leverage DecentraCloud's infrastructure to build and deploy DApps with decentralized storage capabilities.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 DCLOUD / AUD
A$0.035639232
|1 DCLOUD / GBP
￡0.0180423612
|1 DCLOUD / EUR
€0.0216062844
|1 DCLOUD / USD
$0.02227452
|1 DCLOUD / MYR
RM0.10023534
|1 DCLOUD / TRY
₺0.7891862436
|1 DCLOUD / JPY
¥3.4607921724
|1 DCLOUD / RUB
₽2.2916026176
|1 DCLOUD / INR
₹1.928973432
|1 DCLOUD / IDR
Rp365.1560071488
|1 DCLOUD / PHP
₱1.304173146
|1 DCLOUD / EGP
￡E.1.122635808
|1 DCLOUD / BRL
R$0.1340926104
|1 DCLOUD / CAD
C$0.0318525636
|1 DCLOUD / BDT
৳2.7081361416
|1 DCLOUD / NGN
₦34.6954605876
|1 DCLOUD / UAH
₴0.9395392536
|1 DCLOUD / VES
Bs1.20282408
|1 DCLOUD / PKR
Rs6.2148138252
|1 DCLOUD / KZT
₸11.81663286
|1 DCLOUD / THB
฿0.7691391756
|1 DCLOUD / TWD
NT$0.732831708
|1 DCLOUD / CHF
Fr0.0202698132
|1 DCLOUD / HKD
HK$0.1732957656
|1 DCLOUD / MAD
.د.م0.223858926