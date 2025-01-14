Deenar Gold Fiyatı (DEEN)
Bugün için canlı Deenar Gold (DEEN) fiyatı, 76.64 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 270.61K USD. DEEN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Deenar Gold Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 233.36 USD
- Gün içindeki Deenar Gold fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 3.53K USD.
MEXC'deki DEEN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DEEN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Deenar Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Deenar Gold / USD fiyat değişimi, $ -5.2355313120.
Son 60 gün içerisinde, Deenar Gold / USD fiyat değişimi, $ -14.1580674080.
Son 90 gün içerisinde, Deenar Gold / USD fiyat değişimi, $ -8.11931963818144.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -5.2355313120
|-6.83%
|60 Gün
|$ -14.1580674080
|-18.47%
|90 Gün
|$ -8.11931963818144
|-9.57%
En güncel Deenar Gold fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Deenar Gold (DEEN) is a Sharia-compliant digital token, fully backed by physical gold, where each token represents one gram of gold securely stored by Brinks, a global leader in vault and logistics services. This ensures that every token holder owns a tangible, allocated portion of physical gold, providing a transparent and stable store of value. Built on the HAQQ Network, a blockchain designed to meet Islamic finance principles, DEEN combines modern blockchain technology with the traditional value of gold. It offers a secure, halal solution for Muslims and other ethically-minded investors seeking to preserve and grow wealth in a manner that aligns with Islamic law. With the backing of physical gold and compliance with Sharia standards, Deenar provides a unique financial tool that bridges the gap between ethical investing and the advantages of blockchain, such as transparency, instant transfers, and decentralized ownership.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 DEEN / AUD
A$123.3904
|1 DEEN / GBP
￡62.0784
|1 DEEN / EUR
€74.3408
|1 DEEN / USD
$76.64
|1 DEEN / MYR
RM344.88
|1 DEEN / TRY
₺2,719.9536
|1 DEEN / JPY
¥12,066.968
|1 DEEN / RUB
₽7,873.9936
|1 DEEN / INR
₹6,640.0896
|1 DEEN / IDR
Rp1,256,393.2416
|1 DEEN / PHP
₱4,493.4032
|1 DEEN / EGP
￡E.3,871.0864
|1 DEEN / BRL
R$466.7376
|1 DEEN / CAD
C$109.5952
|1 DEEN / BDT
৳9,315.592
|1 DEEN / NGN
₦118,821.1232
|1 DEEN / UAH
₴3,249.536
|1 DEEN / VES
Bs4,061.92
|1 DEEN / PKR
Rs21,359.568
|1 DEEN / KZT
₸40,700.4384
|1 DEEN / THB
฿2,657.8752
|1 DEEN / TWD
NT$2,536.0176
|1 DEEN / CHF
Fr69.7424
|1 DEEN / HKD
HK$596.2592
|1 DEEN / MAD
.د.م773.2976