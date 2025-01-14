DEFLI Fiyatı (FLI)
Bugün için canlı DEFLI (FLI) fiyatı, 0.01370341 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 330.05K USD. FLI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DEFLI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.42K USD
- Gün içindeki DEFLI fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 24.08M USD.
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Gün içerisinde, DEFLI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DEFLI / USD fiyat değişimi, $ +0.1050695107.
Son 60 gün içerisinde, DEFLI / USD fiyat değişimi, $ +0.0245822292.
Son 90 gün içerisinde, DEFLI / USD fiyat değişimi, $ +0.008806305777079105.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.1050695107
|+766.74%
|60 Gün
|$ +0.0245822292
|+179.39%
|90 Gün
|$ +0.008806305777079105
|+179.83%
En güncel DEFLI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DeFli Networks provide cutting edge, passive radar based drone detection equipment to governments and businesses around the world. Through the use of NFT's we offer investors remote ownership of a specific device under a specific contract. Owners earn a direct share of contract revenue paid either in stablecoin or the FLI token. DeFli have coined this as "Crypto Funded Infrastructure" or "CFI" and consider it to be a "reverse DePIN" whereby the end-users are acquired before the network hardware is deployed.
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|1 FLI / EUR
€0.0132923077
|1 FLI / USD
$0.01370341
|1 FLI / MYR
RM0.061665345
|1 FLI / TRY
₺0.4863340209
|1 FLI / JPY
¥2.1660980187
|1 FLI / RUB
₽1.4130956392
|1 FLI / INR
₹1.1861671696
|1 FLI / IDR
Rp224.6460296304
|1 FLI / PHP
₱0.8053494057
|1 FLI / EGP
￡E.0.6916111027
|1 FLI / BRL
R$0.0833167328
|1 FLI / CAD
C$0.0195958763
|1 FLI / BDT
৳1.6561941326
|1 FLI / NGN
₦21.1798534619
|1 FLI / UAH
₴0.581024584
|1 FLI / VES
Bs0.72628073
|1 FLI / PKR
Rs3.819140367
|1 FLI / KZT
₸7.2773329146
|1 FLI / THB
฿0.4764675657
|1 FLI / TWD
NT$0.45221253
|1 FLI / CHF
Fr0.0124701031
|1 FLI / HKD
HK$0.1066125298
|1 FLI / MAD
.د.م0.1377192705