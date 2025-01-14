Degen KongZ Fiyatı (KONGZ)
Bugün için canlı Degen KongZ (KONGZ) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 26.05K USD. KONGZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Degen KongZ Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.60K USD
- Gün içindeki Degen KongZ fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 496.44M USD.
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Gün içerisinde, Degen KongZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Degen KongZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Degen KongZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Degen KongZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-14.22%
|60 Gün
|$ 0
|-43.89%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Degen KongZ fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-14.08%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Welcome to the cryptoverse's most electrifying journey: Degen Kongz! Prepare for an epic odyssey, navigating the pixelated realms with the most daring tribe on Solana! More than just a collection, Degen Kongz embodies a lifestyle of audacity and adventure, fostering a vibrant community united in our fiery resolve to reclaim our throne. Join us as we ignite passion for $KONGZ, mastering art, setting trends, and dominating the arena like never before!
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