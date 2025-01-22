DELPHIBETS Fiyatı (DPH)
Bugün için canlı DELPHIBETS (DPH) fiyatı, 0.00446685 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DPH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DELPHIBETS Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 26.55 USD
- Gün içindeki DELPHIBETS fiyat değişimi +5.91%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, DELPHIBETS / USD fiyat değişimi, $ +0.00024912.
Son 30 gün içerisinde, DELPHIBETS / USD fiyat değişimi, $ -0.0021231514.
Son 60 gün içerisinde, DELPHIBETS / USD fiyat değişimi, $ -0.0021121205.
Son 90 gün içerisinde, DELPHIBETS / USD fiyat değişimi, $ -0.002024969234572058.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00024912
|+5.91%
|30 Gün
|$ -0.0021231514
|-47.53%
|60 Gün
|$ -0.0021121205
|-47.28%
|90 Gün
|$ -0.002024969234572058
|-31.19%
En güncel DELPHIBETS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.27%
+5.91%
-17.51%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DELPHIBETS is a Web3 user interface to create or join decentralized and secure bets with the most user-focused DeFi experience available. The protocol’s users have the opportunity to place bets and compete with opposing bettors by predicting a variety of future events. Alongside Peer-2-Peer (P2P) betting, the protocol utilizes complex automated market maker (AMM) and pari-mutuel mechanisms that ensure an engaging, responsive, and frictionless user experience. Compared to heavily centralized providers, the DELPHIBETS protocol convinces with well-designed incentive mechanisms, versatile DeFi usability, and socializing features. Pre-determined and dictated market conditions to the user's disadvantage have finally become a thing of the past.
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