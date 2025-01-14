Denizlispor Fan Token Fiyatı (DNZ)
Bugün için canlı Denizlispor Fan Token (DNZ) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 19.32K USD. DNZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Denizlispor Fan Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.41K USD
- Gün içindeki Denizlispor Fan Token fiyat değişimi -18.50%
- Dolaşımdaki arz: 31.37M USD.
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Gün içerisinde, Denizlispor Fan Token / USD fiyat değişimi, $ -0.00013518521810881.
Son 30 gün içerisinde, Denizlispor Fan Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Denizlispor Fan Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Denizlispor Fan Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00013518521810881
|-18.50%
|30 Gün
|$ 0
|-38.59%
|60 Gün
|$ 0
|-63.51%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Denizlispor Fan Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.89%
-18.50%
+4.80%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Denizlispor is the Turkish Sports Club established in 1966 with green and black colors. They finished fifth in the 2001–02 Süper Lig, which qualified them for the UEFA Cup. The green-black team representing Turkey in the UEFA Cup in the 2002-2003 season in the UEFA Cup France's Lorient showed the success of the Czech Republic of the Sparta Prague and the Olympique Lyon team of France. In this Tur, they had established a throne in the heart of Turkish footballers with the victories he has been eaten to Porto.
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