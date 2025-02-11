Department of Government Inefficiency Fiyatı (DOGIN)
Bugün için canlı Department of Government Inefficiency (DOGIN) fiyatı, 0.00019483 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 194.83K USD. DOGIN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Department of Government Inefficiency Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.26K USD
- Gün içindeki Department of Government Inefficiency fiyat değişimi -2.58%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Department of Government Inefficiency / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Department of Government Inefficiency / USD fiyat değişimi, $ -0.0001128249.
Son 60 gün içerisinde, Department of Government Inefficiency / USD fiyat değişimi, $ -0.0001567474.
Son 90 gün içerisinde, Department of Government Inefficiency / USD fiyat değişimi, $ -0.0013046266833352063.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.58%
|30 Gün
|$ -0.0001128249
|-57.90%
|60 Gün
|$ -0.0001567474
|-80.45%
|90 Gün
|$ -0.0013046266833352063
|-87.00%
En güncel Department of Government Inefficiency fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.75%
-2.58%
-8.95%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DoginHood is a memecoin on Solana, set to grow into an expansive ecosystem and community hub. Its first web3 product is the pioneering, first-ever fully gamified launch platform—“Degen Caravan”. Degen Caravan, as the first platform of its kind, is revolutionizing token launches by merging gamification with early investments. Players engage in a 24-hour event divided into hourly rounds, shooting Arrows to deal damage, earn points, and compete on leaderboards. What makes this platform truly unique is its deflationary system: every Arrow shot incurs a fee, with 50% directed to a Buyback, making $DOGIN deflationary. This way, players not only compete for allocation but actively boost the value of $DOGIN with each action. The 24-hour event, “Degen Caravan,” isn’t just gamified—it extends to the entire process of farming Arrows. Participants engage in a fully featured Telegram game where they must whack notorious cryptospace villains like Sam Dogman Fried and DogWon. We're accelerating content creation for DoginHood, aiming to deliver top-tier, memecoin-focused content that builds community, strengthens culture, and generally expands our IP. To support this, we’re also pushing real-life products infused with our IP, expanding our presence beyond the digital world. The first real-life product we launched is “DoginFUEL,” an energy drink that we’ll use to sponsor as many conferences as possible to boost visibility and brand awareness. We already confirmed 5 countries where our next product will be in established real world stores, to be revealed. By combining high-quality, unique content and real-world products with the highest standard of web3 solutions, DoginHood ensures its growth into a thriving, long-lasting ecosystem that provides numerous utilities for the token, making it deflationary.
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