Bugünkü Descipher Fund Fiyatı

Bugünkü Descipher Fund (DESCI) fiyatı $ 0,00008836 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut DESCI / USD dönüşüm oranı DESCI başına $ 0,00008836 şeklindedir.

Descipher Fund, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.948,18 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 56,00M DESCI şeklindedir. Son 24 saat içinde DESCI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00445736 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00008836 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DESCI, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Descipher Fund (DESCI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,95K$ 4,95K $ 4,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,84K$ 8,84K $ 8,84K Dolaşım Arzı 56,00M 56,00M 56,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Descipher Fund piyasa değeri $ 4,95K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DESCI arzı 56,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,84K.