Devil Finance Fiyatı (DEVIL)
Bugün için canlı Devil Finance (DEVIL) fiyatı, 0.00006425 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DEVIL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Devil Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 58.25 USD
- Gün içindeki Devil Finance fiyat değişimi +4.78%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Devil Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Devil Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0000138401.
Son 60 gün içerisinde, Devil Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0000103936.
Son 90 gün içerisinde, Devil Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.00012196850890133601.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+4.78%
|30 Gün
|$ -0.0000138401
|-21.54%
|60 Gün
|$ -0.0000103936
|-16.17%
|90 Gün
|$ -0.00012196850890133601
|-65.49%
En güncel Devil Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.44%
+4.78%
-6.82%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Our project is about producing passive income, buying IRL Merchandise with digital currency, and fighting to the death with collectable Devil Dogs to earn DEVIL. What makes your project unique? Our project gives the consumer many things to do with their currency than to just have them hold it. History of your project. Devil Finance was originally just a yield aggregator on the Fantom Network. However, now it is a yield aggregator, a marketplace, and a place to play games to risk and earn currency. What’s next for your project? We are looking to add a Devil Dog card game for people who want to engage in activities with their tokens. What can your token be used for? Right now, DEVIL can be used in a slot machine, to buy Physical Merchandise, to eventually buy Devil Dog NFTS, to put in vaults to earn passive income, and can be used for any other projects in the future.
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A$0.0001021575
|1 DEVIL / GBP
￡0.0000520425
|1 DEVIL / EUR
€0.00006168
|1 DEVIL / USD
$0.00006425
|1 DEVIL / MYR
RM0.00028527
|1 DEVIL / TRY
₺0.00228987
|1 DEVIL / JPY
¥0.010016575
|1 DEVIL / RUB
₽0.006392875
|1 DEVIL / INR
₹0.00555891
|1 DEVIL / IDR
Rp1.05327852
|1 DEVIL / PHP
₱0.0037618375
|1 DEVIL / EGP
￡E.0.003229205
|1 DEVIL / BRL
R$0.000386785
|1 DEVIL / CAD
C$0.0000918775
|1 DEVIL / BDT
৳0.0077800325
|1 DEVIL / NGN
₦0.099611915
|1 DEVIL / UAH
₴0.0027068525
|1 DEVIL / VES
Bs0.00353375
|1 DEVIL / PKR
Rs0.0178171675
|1 DEVIL / KZT
₸0.033480675
|1 DEVIL / THB
฿0.002175505
|1 DEVIL / TWD
NT$0.0021054725
|1 DEVIL / CHF
Fr0.000057825
|1 DEVIL / HKD
HK$0.000499865
|1 DEVIL / MAD
.د.م0.000641215