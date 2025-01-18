Dex on Crypto Fiyatı (DOCSWAP)
Bugün için canlı Dex on Crypto (DOCSWAP) fiyatı, 0.00823733 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DOCSWAP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dex on Crypto Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 74.59 USD
- Gün içindeki Dex on Crypto fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Dex on Crypto / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Dex on Crypto / USD fiyat değişimi, $ +0.0000744827.
Son 60 gün içerisinde, Dex on Crypto / USD fiyat değişimi, $ +0.0007220184.
Son 90 gün içerisinde, Dex on Crypto / USD fiyat değişimi, $ +0.000617113971697098.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.0000744827
|+0.90%
|60 Gün
|$ +0.0007220184
|+8.77%
|90 Gün
|$ +0.000617113971697098
|+8.10%
En güncel Dex on Crypto fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? DOCSWAP is a decentralized exchange (DEX) platform that offers a suite of services including DEX trading, an IDO LaunchPad, and a Token Locker. It aims to support a wide range of EVM-based blockchains and tokens, providing a user-friendly and secure environment for decentralized trading. What makes your project unique? DOCSWAP stands out by offering a comprehensive ecosystem that includes DEX trading, an IDO LaunchPad, and a Token Locker, all accessible across various EVM-based blockchains. Its uniqueness lies in its commitment to supporting multiple blockchains, making it easier for blockchain projects to list their tokens and engage with a broader audience. History of your project? DOCSWAP was launched with the goal of simplifying decentralized trading and supporting blockchain projects. Its history includes successful integration with several blockchains, continuous development, and the introduction of features like staking, airdrops, and token burning. What’s next for your project? The project is focused on expanding its ecosystem by adding more supported blockchains, enhancing its LaunchPad and Token Locker services, and exploring opportunities for further integration with different blockchain networks. DOCSWAP aims to continue evolving and improving its services. What can your token be used for? The DOCSWAP token (DOCSWAP) has various use cases within the DOCSWAP ecosystem. It can be used for staking to earn rewards, participating in IDOs on the LaunchPad, providing liquidity on the DEX, and accessing premium features. Additionally, it's distributed through airdrops to token holders, adding to its utility and community engagement.
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|1 DOCSWAP / AUD
A$0.0132621013
|1 DOCSWAP / GBP
￡0.0067546106
|1 DOCSWAP / EUR
€0.0079902101
|1 DOCSWAP / USD
$0.00823733
|1 DOCSWAP / MYR
RM0.037067985
|1 DOCSWAP / TRY
₺0.2918486019
|1 DOCSWAP / JPY
¥1.2872475591
|1 DOCSWAP / RUB
₽0.8442439517
|1 DOCSWAP / INR
₹0.7131880314
|1 DOCSWAP / IDR
Rp135.0381751152
|1 DOCSWAP / PHP
₱0.4822956715
|1 DOCSWAP / EGP
￡E.0.415161432
|1 DOCSWAP / BRL
R$0.050247713
|1 DOCSWAP / CAD
C$0.0118617552
|1 DOCSWAP / BDT
৳1.000835595
|1 DOCSWAP / NGN
₦12.8307123279
|1 DOCSWAP / UAH
₴0.3468739663
|1 DOCSWAP / VES
Bs0.44481582
|1 DOCSWAP / PKR
Rs2.2964028574
|1 DOCSWAP / KZT
₸4.3722100174
|1 DOCSWAP / THB
฿0.2838583918
|1 DOCSWAP / TWD
NT$0.2709257837
|1 DOCSWAP / CHF
Fr0.0074959703
|1 DOCSWAP / HKD
HK$0.0640864274
|1 DOCSWAP / MAD
.د.م0.0827027932