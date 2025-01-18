DEXA COIN Fiyatı (DEXA)
Bugün için canlı DEXA COIN (DEXA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DEXA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DEXA COIN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 49.97K USD
- Gün içindeki DEXA COIN fiyat değişimi +0.14%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, DEXA COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DEXA COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DEXA COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DEXA COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.14%
|30 Gün
|$ 0
|-39.70%
|60 Gün
|$ 0
|-52.90%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DEXA COIN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.21%
+0.14%
-21.71%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DEXA COIN simplifies the process of sending and receiving money across the globe by harnessing the power of blockchain technology. An easy, user-friendly and secure app will also incorporate an “Instant Messaging Feature” that not only allows the user to communicate with the people they are sending the money too, but also to socialize with friends & family. DEXA COIN provides a system that allows users to make convenient and cost-effective money transfers anywhere across the globe at a fraction of a cost without the need for any middlemen.
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