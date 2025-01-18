Dexbet Fiyatı (DXB)
Bugün için canlı Dexbet (DXB) fiyatı, 0.01732336 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DXB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dexbet Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.40K USD
- Gün içindeki Dexbet fiyat değişimi +13.90%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Dexbet / USD fiyat değişimi, $ +0.002114.
Son 30 gün içerisinde, Dexbet / USD fiyat değişimi, $ -0.0070953087.
Son 60 gün içerisinde, Dexbet / USD fiyat değişimi, $ -0.0068171925.
Son 90 gün içerisinde, Dexbet / USD fiyat değişimi, $ -0.0132392735508214.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.002114
|+13.90%
|30 Gün
|$ -0.0070953087
|-40.95%
|60 Gün
|$ -0.0068171925
|-39.35%
|90 Gün
|$ -0.0132392735508214
|-43.31%
En güncel Dexbet fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.30%
+13.90%
-22.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Dexbet is an online betting platform that leverages the benefits of decentralized infrastructure and cryptocurrency to offer users a unique, safe, and transparent betting experience. Powered by Kleverchain, a leading blockchain technology, Dexbet provides users with control over their betting activity, ensuring maximum security and fairness. One of the key features of Dexbet is its use of blockchain technology in developing its games, which guarantees their fairness and allows users to verify their outcomes using the platform's verification system or via kleverscan.org. The release of DXB token is a crucial part of our plan to empower users by giving them control over how they support and play our casino. By allowing users to choose whether and how to invest, we are putting the power of decision-making in their hands to devise their own investment strategies, which can be used to maximize returns. By acquiring DXB tokens, users are allowed to stake them and participate in the Casino's profits through the FPR System from Kleverchain.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
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€0.0168036592
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¥2.7071214672
|1 DXB / RUB
₽1.7754711664
|1 DXB / INR
₹1.4998565088
|1 DXB / IDR
Rp283.9894627584
|1 DXB / PHP
₱1.014282728
|1 DXB / EGP
￡E.0.873097344
|1 DXB / BRL
R$0.105672496
|1 DXB / CAD
C$0.0249456384
|1 DXB / BDT
৳2.10478824
|1 DXB / NGN
₦26.9833852368
|1 DXB / UAH
₴0.7294866896
|1 DXB / VES
Bs0.93546144
|1 DXB / PKR
Rs4.8294063008
|1 DXB / KZT
₸9.1948930208
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฿0.5969629856
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Fr0.0157642576
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HK$0.1347757408
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