Dexhunter Fiyatı (HUNT)
Bugün için canlı Dexhunter (HUNT) fiyatı, 0.224362 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. HUNT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dexhunter Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 73.57K USD
- Gün içindeki Dexhunter fiyat değişimi -8.15%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Dexhunter / USD fiyat değişimi, $ -0.019924391007774895.
Son 30 gün içerisinde, Dexhunter / USD fiyat değişimi, $ -0.0189455760.
Son 60 gün içerisinde, Dexhunter / USD fiyat değişimi, $ -0.0005790334.
Son 90 gün içerisinde, Dexhunter / USD fiyat değişimi, $ +0.14685808622224172.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.019924391007774895
|-8.15%
|30 Gün
|$ -0.0189455760
|-8.44%
|60 Gün
|$ -0.0005790334
|-0.25%
|90 Gün
|$ +0.14685808622224172
|+189.48%
En güncel Dexhunter fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-4.13%
-8.15%
-4.66%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
HUNT is the utility token of the DexHunter ecosystem, a DEX aggregator with real-time market alerts and NFT sniping. DexHunter aims to combine multiple advanced tools to simplify and enhance user experience. We integrate real-time alerts, DEX aggregation, and an NFT sniping platform to empower users to make informed decisions and execute optimal trades. This provides a comprehensive solution for users, making trading quicker, easier, and more profitable. The main objective of DexHunter is to allow access to critical trading information and services. We aim to: - Provide real-time alerts on significant market movements, including whale transactions, unusual volumes, and price shifts for tokens and NFTs. -Enable smooth actions on alerts through our integrated DEX aggregator and NFT sniping platform. -Increase user profitability by offering superior trades via our DEX aggregator and quick purchase of NFTs. -Create a robust community around our native HUNT token and platform services.
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|1 HUNT / AUD
A$0.36122282
|1 HUNT / GBP
￡0.18397684
|1 HUNT / EUR
€0.21763114
|1 HUNT / USD
$0.224362
|1 HUNT / MYR
RM1.009629
|1 HUNT / TRY
₺7.9760691
|1 HUNT / JPY
¥35.06104974
|1 HUNT / RUB
₽23.03300292
|1 HUNT / INR
₹19.42301834
|1 HUNT / IDR
Rp3,678.06498528
|1 HUNT / PHP
₱13.12742062
|1 HUNT / EGP
￡E.11.28989584
|1 HUNT / BRL
R$1.36187734
|1 HUNT / CAD
C$0.32308128
|1 HUNT / BDT
৳27.25773938
|1 HUNT / NGN
₦349.47298206
|1 HUNT / UAH
₴9.4456402
|1 HUNT / VES
Bs12.33991
|1 HUNT / PKR
Rs62.51174044
|1 HUNT / KZT
₸119.024041
|1 HUNT / THB
฿7.72478366
|1 HUNT / TWD
NT$7.38375342
|1 HUNT / CHF
Fr0.20416942
|1 HUNT / HKD
HK$1.74553636
|1 HUNT / MAD
.د.م2.25259448