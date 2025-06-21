Dexlens Fiyatı (DEXL)
Bugün için canlı Dexlens (DEXL) fiyatı, 0,00074296 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. DEXL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dexlens Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Dexlens fiyat değişimi +%44,80
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
MEXC'deki DEXL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DEXL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Dexlens / USD fiyat değişimi, $ +0,00022986.
Son 30 gün içerisinde, Dexlens / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Dexlens / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dexlens / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00022986
|+%44,80
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Dexlens fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,41
+%44,80
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DexLens is a comprehensive, all-in-one crypto analytics and trading platform designed to provide professional-grade tools for cryptocurrency traders, investors, and DeFi participants. The platform serves as a centralized hub that combines premium crypto educational content, advanced market analytics, portfolio management, trading tools, and research capabilities into a single, intuitive interface. DexLens addresses the fragmented nature of crypto trading and analysis by offering a unified platform that eliminates the need to juggle multiple tools and services. Our platform's primary purpose is to empower users with premium educational courses, institutional-quality analytics, real-time market data, and sophisticated trading tools that were previously only available to professional traders and large institutions.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Dexlens (DEXL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DEXL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 DEXL / VND
₫19,5509924
|1 DEXL / AUD
A$0,0011441584
|1 DEXL / GBP
￡0,0005497904
|1 DEXL / EUR
€0,0006389456
|1 DEXL / USD
$0,00074296
|1 DEXL / MYR
RM0,00315758
|1 DEXL / TRY
₺0,0294732232
|1 DEXL / JPY
¥0,1085538856
|1 DEXL / RUB
₽0,0582554936
|1 DEXL / INR
₹0,064340336
|1 DEXL / IDR
Rp12,1796701824
|1 DEXL / KRW
₩1,0205447152
|1 DEXL / PHP
₱0,042497312
|1 DEXL / EGP
￡E.0,0376012056
|1 DEXL / BRL
R$0,0040937096
|1 DEXL / CAD
C$0,0010178552
|1 DEXL / BDT
৳0,0909085856
|1 DEXL / NGN
₦1,1518703248
|1 DEXL / UAH
₴0,0309888616
|1 DEXL / VES
Bs0,07578192
|1 DEXL / PKR
Rs0,2109412032
|1 DEXL / KZT
₸0,3883674808
|1 DEXL / THB
฿0,0243022216
|1 DEXL / TWD
NT$0,0219767568
|1 DEXL / AED
د.إ0,0027266632
|1 DEXL / CHF
Fr0,0006017976
|1 DEXL / HKD
HK$0,005832236
|1 DEXL / MAD
.د.م0,0067832248
|1 DEXL / MXN
$0,0142425432