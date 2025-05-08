DigiCask Token Fiyatı (DCASK)
Bugün için canlı DigiCask Token (DCASK) fiyatı, 0.00874262 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DCASK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DigiCask Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki DigiCask Token fiyat değişimi +1.71%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, DigiCask Token / USD fiyat değişimi, $ +0.00014708.
Son 30 gün içerisinde, DigiCask Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DigiCask Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DigiCask Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00014708
|+1.71%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DigiCask Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.25%
+1.71%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DigiCask is developing a pioneering whisky tokenization platform that transforms the traditional whisky industry to unlock new opportunities for investors searching for alternative investment by enabling fractional ownership of premium whisky casks on the blockchain and offering transparency and accessibility within this niche industry. Our Mission Is to democratize whiskey investments, making them accessible globally through tokenization and unlocking liquidity for this once-niche market. Aside from the whisky tokens, which are STO tokens and restricted to trading on our platform, DigiCask owns a utility token, DCASK, that enables the Digicask Ecosystem and will be listed on Tier 1 exchanges. Use case of the DCASK token includes but not limited to; - Staking and Governance - Incentivizing Investors, where some allocation of DigiCask profit is used to back from the market for every collection listed - Fees payment on the platform
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|1 DCASK / VND
₫230.0620453
|1 DCASK / AUD
A$0.013551061
|1 DCASK / GBP
￡0.006556965
|1 DCASK / EUR
€0.0076935056
|1 DCASK / USD
$0.00874262
|1 DCASK / MYR
RM0.0372435612
|1 DCASK / TRY
₺0.3378148368
|1 DCASK / JPY
¥1.2622594756
|1 DCASK / RUB
₽0.7048300244
|1 DCASK / INR
₹0.7418987332
|1 DCASK / IDR
Rp143.3216164128
|1 DCASK / KRW
₩12.227428332
|1 DCASK / PHP
₱0.4863519506
|1 DCASK / EGP
￡E.0.4427262768
|1 DCASK / BRL
R$0.0501826388
|1 DCASK / CAD
C$0.0120648156
|1 DCASK / BDT
৳1.065725378
|1 DCASK / NGN
₦14.0555976002
|1 DCASK / UAH
₴0.363692992
|1 DCASK / VES
Bs0.76935056
|1 DCASK / PKR
Rs2.4647194304
|1 DCASK / KZT
₸4.5274531932
|1 DCASK / THB
฿0.2874573456
|1 DCASK / TWD
NT$0.265338517
|1 DCASK / AED
د.إ0.0320854154
|1 DCASK / CHF
Fr0.0071689484
|1 DCASK / HKD
HK$0.0679301574
|1 DCASK / MAD
.د.م0.0809566612
|1 DCASK / MXN
$0.1712679258