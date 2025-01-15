DigiMetaverse Fiyatı (DGMV)
Bugün için canlı DigiMetaverse (DGMV) fiyatı, 0.00668774 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DGMV / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DigiMetaverse Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 13.12 USD
- Gün içindeki DigiMetaverse fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki DGMV / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DGMV fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, DigiMetaverse / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DigiMetaverse / USD fiyat değişimi, $ -0.0016359282.
Son 60 gün içerisinde, DigiMetaverse / USD fiyat değişimi, $ +0.0065846244.
Son 90 gün içerisinde, DigiMetaverse / USD fiyat değişimi, $ +0.002011323253247526.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0016359282
|-24.46%
|60 Gün
|$ +0.0065846244
|+98.46%
|90 Gün
|$ +0.002011323253247526
|+43.01%
En güncel DigiMetaverse fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-10.20%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
We see how digital lives are becoming more significant, especially with the Metaverse upoin us. We need to act now and bring this opportunity for freedom and security to life for the people who need it most. Our three elements – DigiThree, DigiLife and DigiWare & DigiAcademy – allow us to focus on the diverse needs of enterprises, consumers and developers, bringing bespoke solutions designed to protect and elevate each audience into the digital future. Among our core team and advisors are some of the pioneers of DigiByte and ThreeFold – open source technologies that form a founding layer of the DigiCorp services. Our partnership with ThreeFold and use of DigiByte blockchain technology means we can draw on expertise, support and advice from developers within the ThreeFold and DigiByte communities – so you can always count on services backed by industry-leading insight
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 DGMV / AUD
A$0.0107672614
|1 DGMV / GBP
￡0.0054170694
|1 DGMV / EUR
€0.0064871078
|1 DGMV / USD
$0.00668774
|1 DGMV / MYR
RM0.03009483
|1 DGMV / TRY
₺0.2372810152
|1 DGMV / JPY
¥1.055659759
|1 DGMV / RUB
₽0.6901078906
|1 DGMV / INR
₹0.5787570196
|1 DGMV / IDR
Rp109.6350644256
|1 DGMV / PHP
₱0.3928378476
|1 DGMV / EGP
￡E.0.337396483
|1 DGMV / BRL
R$0.040460827
|1 DGMV / CAD
C$0.0095634682
|1 DGMV / BDT
৳0.8134298162
|1 DGMV / NGN
₦10.3846557946
|1 DGMV / UAH
₴0.2829582794
|1 DGMV / VES
Bs0.35445022
|1 DGMV / PKR
Rs1.8654781956
|1 DGMV / KZT
₸3.5497186372
|1 DGMV / THB
฿0.2321983328
|1 DGMV / TWD
NT$0.2204947878
|1 DGMV / CHF
Fr0.0060858434
|1 DGMV / HKD
HK$0.0520306172
|1 DGMV / MAD
.د.م0.0673455418