Digix Gold Fiyatı (DGX)
Bugün için canlı Digix Gold (DGX) fiyatı, 18.08 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 278.42K USD. DGX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Digix Gold Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.13K USD
- Gün içindeki Digix Gold fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 15.40K USD.
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Gün içerisinde, Digix Gold / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Digix Gold / USD fiyat değişimi, $ -11.5477448160.
Son 60 gün içerisinde, Digix Gold / USD fiyat değişimi, $ -14.3084161760.
Son 90 gün içerisinde, Digix Gold / USD fiyat değişimi, $ -40.23876779573579.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -11.5477448160
|-63.87%
|60 Gün
|$ -14.3084161760
|-79.13%
|90 Gün
|$ -40.23876779573579
|-68.99%
En güncel Digix Gold fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DIGIX DAO TOKENS. Our vision for the future is a world operating on Smart Contracts. Indeed, we think this vision will become a reality very soon. In this world, a stable store of value is needed - that's why we created DGX. In order to ensure the success of DGX, we also conceived DGD; a stake in a 'Distributed Autonomous Organisation' that rewards DGD holders based on DGX's success. By participating in the DAO and working on its behalf in curating proposals, you get rewarded based on the usage of DGX in the Ethereum ecosystem. DGD holders use their tokens to decide on proposals, and determine the best way forward for Digix.
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|1 DGX / AUD
A$29.1088
|1 DGX / GBP
￡14.6448
|1 DGX / EUR
€17.5376
|1 DGX / USD
$18.08
|1 DGX / MYR
RM81.36
|1 DGX / TRY
₺641.6592
|1 DGX / JPY
¥2,847.9616
|1 DGX / RUB
₽1,857.72
|1 DGX / INR
₹1,566.4512
|1 DGX / IDR
Rp296,393.3952
|1 DGX / PHP
₱1,059.8496
|1 DGX / EGP
￡E.913.04
|1 DGX / BRL
R$110.1072
|1 DGX / CAD
C$25.8544
|1 DGX / BDT
৳2,197.624
|1 DGX / NGN
₦28,030.8704
|1 DGX / UAH
₴766.592
|1 DGX / VES
Bs958.24
|1 DGX / PKR
Rs5,038.896
|1 DGX / KZT
₸9,601.5648
|1 DGX / THB
฿627.1952
|1 DGX / TWD
NT$598.0864
|1 DGX / CHF
Fr16.4528
|1 DGX / HKD
HK$140.6624
|1 DGX / MAD
.د.م182.4272