Dignity Gold Fiyatı (DIGAU)
Bugün için canlı Dignity Gold (DIGAU) fiyatı, 6.04 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DIGAU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dignity Gold Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 16.41K USD
- Gün içindeki Dignity Gold fiyat değişimi +0.67%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Dignity Gold / USD fiyat değişimi, $ +0.04038776.
Son 30 gün içerisinde, Dignity Gold / USD fiyat değişimi, $ -0.0276831320.
Son 60 gün içerisinde, Dignity Gold / USD fiyat değişimi, $ +0.6375201880.
Son 90 gün içerisinde, Dignity Gold / USD fiyat değişimi, $ +1.777376334426679.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.04038776
|+0.67%
|30 Gün
|$ -0.0276831320
|-0.45%
|60 Gün
|$ +0.6375201880
|+10.55%
|90 Gün
|$ +1.777376334426679
|+41.70%
En güncel Dignity Gold fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+0.67%
-0.52%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DIGau is backed by more than US$6 billion of gold reserves in tailings and alluvial placer deposits in Nevada USA and evaluated in verified NI 43-101 reports. As of 26 March 2021, this was represented by 3,442,133 ounces of unmined gold reserves, with extraction commencing since 2024. Dignity is in the process of increasing the asset back by a further 3 million ounces in 2024. The DIGau token offers access into potentially highly profitable mining sectors with implied intrinsic value to provide a safer and more stable investment while offering more diversified value and returns than tokens linked to only one asset
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|1 DIGAU / AUD
A$9.7244
|1 DIGAU / GBP
￡4.8924
|1 DIGAU / EUR
€5.8588
|1 DIGAU / USD
$6.04
|1 DIGAU / MYR
RM27.18
|1 DIGAU / TRY
₺214.2992
|1 DIGAU / JPY
¥953.414
|1 DIGAU / RUB
₽623.2676
|1 DIGAU / INR
₹522.7016
|1 DIGAU / IDR
Rp99,016.3776
|1 DIGAU / PHP
₱354.7896
|1 DIGAU / EGP
￡E.304.718
|1 DIGAU / BRL
R$36.542
|1 DIGAU / CAD
C$8.6372
|1 DIGAU / BDT
৳734.6452
|1 DIGAU / NGN
₦9,378.8516
|1 DIGAU / UAH
₴255.5524
|1 DIGAU / VES
Bs320.12
|1 DIGAU / PKR
Rs1,684.7976
|1 DIGAU / KZT
₸3,205.9112
|1 DIGAU / THB
฿209.7088
|1 DIGAU / TWD
NT$199.1388
|1 DIGAU / CHF
Fr5.4964
|1 DIGAU / HKD
HK$46.9912
|1 DIGAU / MAD
.د.م60.8228