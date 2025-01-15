Dinari AMC Fiyatı (AMC.D)
Bugün için canlı Dinari AMC (AMC.D) fiyatı, 3.76 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. AMC.D / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dinari AMC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Dinari AMC fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Dinari AMC / USD fiyat değişimi, $ 0.0.
Son 30 gün içerisinde, Dinari AMC / USD fiyat değişimi, $ -0.9448233280.
Son 60 gün içerisinde, Dinari AMC / USD fiyat değişimi, $ -0.6466538240.
Son 90 gün içerisinde, Dinari AMC / USD fiyat değişimi, $ -0.42000000106172.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0.0
|0.00%
|30 Gün
|$ -0.9448233280
|-25.12%
|60 Gün
|$ -0.6466538240
|-17.19%
|90 Gün
|$ -0.42000000106172
|-10.04%
En güncel Dinari AMC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
0.00%
0.00%
-7.63%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Dinari dShare token for AMC Entertainment Holdings Inc (Dinari AMC) is a 1:1 backed token representing shares of AMC. AMC.d allows users to gain exposure to AMC Entertainment Holdings Inc's equity in a tokenized form, leveraging the benefits of blockchain technology. Each AMC.d token is fully backed by a corresponding number of AMC Entertainment Holdings Inc shares, securely held in a transparent treasury vault. This tokenized version of AMC shares offers enchanced transferability, instant settlement, 247 trading, and fractional ownersop making it more accessible and liquid for a wider range of investors.
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|1 AMC.D / AUD
A$6.0536
|1 AMC.D / GBP
￡3.0456
|1 AMC.D / EUR
€3.6472
|1 AMC.D / USD
$3.76
|1 AMC.D / MYR
RM16.92
|1 AMC.D / TRY
₺133.4048
|1 AMC.D / JPY
¥593.516
|1 AMC.D / RUB
₽387.9944
|1 AMC.D / INR
₹325.3904
|1 AMC.D / IDR
Rp61,639.3344
|1 AMC.D / PHP
₱220.8624
|1 AMC.D / EGP
￡E.189.692
|1 AMC.D / BRL
R$22.748
|1 AMC.D / CAD
C$5.3768
|1 AMC.D / BDT
৳457.3288
|1 AMC.D / NGN
₦5,838.4904
|1 AMC.D / UAH
₴159.0856
|1 AMC.D / VES
Bs199.28
|1 AMC.D / PKR
Rs1,048.8144
|1 AMC.D / KZT
₸1,995.7328
|1 AMC.D / THB
฿130.5472
|1 AMC.D / TWD
NT$123.9672
|1 AMC.D / CHF
Fr3.4216
|1 AMC.D / HKD
HK$29.2528
|1 AMC.D / MAD
.د.م37.8632