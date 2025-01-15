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Dinari META Fiyatı (META.D)

USD

Dinari META (META.D) Canlı Fiyat Grafiği

$603.31
$603.31$603.31
0.00%(1D)

Bugünkü Dinari META (META.D) Fiyatı

Bugün için canlı Dinari META (META.D) fiyatı, 603.31 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. META.D / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dinari META Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Dinari META fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Dinari META (META.D) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Dinari META / USD fiyat değişimi, $ 0.0.
Son 30 gün içerisinde, Dinari META / USD fiyat değişimi, $ -29.1836129750.
Son 60 gün içerisinde, Dinari META / USD fiyat değişimi, $ +23.4903574980.
Son 90 gün içerisinde, Dinari META / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0.00.00%
30 Gün$ -29.1836129750-4.83%
60 Gün$ +23.4903574980+3.89%
90 Gün$ 0--

Dinari META (META.D) Fiyat Analizi

En güncel Dinari META fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 603.31
$ 603.31$ 603.31

$ 603.31
$ 603.31$ 603.31

$ 635.47
$ 635.47$ 635.47

0.00%

0.00%

-3.14%

Dinari META (META.D) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Dinari META (META.D) Nedir?

Meta (Facebook) dShares (META.d) are 1:1 asset backed tokens issued by Dinari, offering a direct link to real-world Meta Platforms, Inc (formerly Facebook) shares

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Dinari META (META.D) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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META.D Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 META.D / AUD
A$971.3291
1 META.D / GBP
488.6811
1 META.D / EUR
585.2107
1 META.D / USD
$603.31
1 META.D / MYR
RM2,714.895
1 META.D / TRY
21,405.4388
1 META.D / JPY
¥95,232.4835
1 META.D / RUB
62,255.5589
1 META.D / INR
52,210.4474
1 META.D / IDR
Rp9,890,326.2864
1 META.D / PHP
35,438.4294
1 META.D / EGP
￡E.30,436.9895
1 META.D / BRL
R$3,650.0255
1 META.D / CAD
C$862.7333
1 META.D / BDT
73,380.5953
1 META.D / NGN
936,813.7349
1 META.D / UAH
25,526.0461
1 META.D / VES
Bs31,975.43
1 META.D / PKR
Rs168,287.2914
1 META.D / KZT
320,224.8818
1 META.D / THB
฿20,946.9232
1 META.D / TWD
NT$19,891.1307
1 META.D / CHF
Fr549.0121
1 META.D / HKD
HK$4,693.7518
1 META.D / MAD
.د.م6,075.3317