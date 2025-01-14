DinarTether Fiyatı (DINT)
Bugün için canlı DinarTether (DINT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.36K USD. DINT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DinarTether Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 12.13 USD
- Gün içindeki DinarTether fiyat değişimi -27.61%
- Dolaşımdaki arz: 28.46M USD.
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Gün içerisinde, DinarTether / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DinarTether / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DinarTether / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DinarTether / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-27.61%
|30 Gün
|$ 0
|-24.61%
|60 Gün
|$ 0
|-17.08%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DinarTether fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.01%
-27.61%
+2.50%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DinarTether is a pioneering cryptocurrency project designed to revolutionize the crypto mining landscape by exclusively catering to GPU/CPU miners. The project's primary objective is to foster decentralization, ensuring a more equitable distribution of coins and upholding the foundational principles of cryptocurrencies. Beyond mining, Dinar Tether envisions its native cryptocurrency as a widely accepted medium of exchange in everyday transactions, seamlessly integrating with platforms like SHEIN, BOUTIQAAT, Talabat, and more. The project stands out for its commitment to environmental sustainability, efficient Layer 2 scaling solutions, and integration with decentralized finance (DeFi) platforms, enhancing its real-world usability and overall market positioning. Dinar Tether's roadmap outlines key milestones, including a secure GPU-optimized mining algorithm, weekly community polls, and a halving schedule, all contributing to its vision of a truly exceptional and globally embraced cryptocurrency.
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