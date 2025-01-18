Dino Poker Fiyatı (RAWR)
Bugün için canlı Dino Poker (RAWR) fiyatı, 16.03 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. RAWR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dino Poker Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.81K USD
- Gün içindeki Dino Poker fiyat değişimi -15.88%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki RAWR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RAWR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Dino Poker / USD fiyat değişimi, $ -3.02828648150975.
Son 30 gün içerisinde, Dino Poker / USD fiyat değişimi, $ +14.0515854150.
Son 60 gün içerisinde, Dino Poker / USD fiyat değişimi, $ +2.1143393670.
Son 90 gün içerisinde, Dino Poker / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -3.02828648150975
|-15.88%
|30 Gün
|$ +14.0515854150
|+87.66%
|60 Gün
|$ +2.1143393670
|+13.19%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Dino Poker fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.69%
-15.88%
-23.32%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Dino Poker is an ERC404 launched by the Based OnChain DInos team. It centers around the Dinos and a game of poker. Using the instant burn and remint features of ERC404 players can trade their playing cards for a better suit. A Poker dapp is currently in development to give daily prizes to holders with certain cards.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 RAWR / AUD
A$25.8083
|1 RAWR / GBP
￡13.1446
|1 RAWR / EUR
€15.5491
|1 RAWR / USD
$16.03
|1 RAWR / MYR
RM72.135
|1 RAWR / TRY
₺567.9429
|1 RAWR / JPY
¥2,505.0081
|1 RAWR / RUB
₽1,642.9147
|1 RAWR / INR
₹1,387.8774
|1 RAWR / IDR
Rp262,786.8432
|1 RAWR / PHP
₱938.5565
|1 RAWR / EGP
￡E.807.912
|1 RAWR / BRL
R$97.783
|1 RAWR / CAD
C$23.0832
|1 RAWR / BDT
৳1,947.645
|1 RAWR / NGN
₦24,968.8089
|1 RAWR / UAH
₴675.0233
|1 RAWR / VES
Bs865.62
|1 RAWR / PKR
Rs4,468.8434
|1 RAWR / KZT
₸8,508.4034
|1 RAWR / THB
฿551.2717
|1 RAWR / TWD
NT$527.2267
|1 RAWR / CHF
Fr14.5873
|1 RAWR / HKD
HK$124.7134
|1 RAWR / MAD
.د.م160.9412