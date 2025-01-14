DISCO Chicken Fiyatı (DISCO)
Bugün için canlı DISCO Chicken (DISCO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 134.36K USD. DISCO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DISCO Chicken Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.02K USD
- Gün içindeki DISCO Chicken fiyat değişimi -19.00%
- Dolaşımdaki arz: 999.99M USD.
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Gün içerisinde, DISCO Chicken / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DISCO Chicken / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DISCO Chicken / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DISCO Chicken / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-19.00%
|30 Gün
|$ 0
|-84.04%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DISCO Chicken fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.31%
-19.00%
-59.96%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Disco is a chicken who is famous on social media with millions of followers. Disco will keep on dancing’ to the beat; eat, sleep, disco, repeat. We plan to bring disco to great levels by utilizing the platform we have built for this coin to continuously bring awareness but all a different prospective to the meme community by building a meme project off a well know social media page we have the upper hand by allowing our pre build history on socials to show our establishment for a long term project to STAY.
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