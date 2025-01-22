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DKEY Bank Fiyatı (DKEY)

USD

DKEY Bank (DKEY) Canlı Fiyat Grafiği

$0.01585167
$0.01585167$0.01585167
+2.20%(1D)

Bugünkü DKEY Bank (DKEY) Fiyatı

Bugün için canlı DKEY Bank (DKEY) fiyatı, 0.01585167 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DKEY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DKEY Bank Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 15.88 USD
- Gün içindeki DKEY Bank fiyat değişimi +2.23%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında DKEY Bank (DKEY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, DKEY Bank / USD fiyat değişimi, $ +0.00034636.
Son 30 gün içerisinde, DKEY Bank / USD fiyat değişimi, $ +0.0004921848.
Son 60 gün içerisinde, DKEY Bank / USD fiyat değişimi, $ +0.0017359258.
Son 90 gün içerisinde, DKEY Bank / USD fiyat değişimi, $ +0.001927702916542939.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00034636+2.23%
30 Gün$ +0.0004921848+3.10%
60 Gün$ +0.0017359258+10.95%
90 Gün$ +0.001927702916542939+13.84%

DKEY Bank (DKEY) Fiyat Analizi

En güncel DKEY Bank fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.0154724
$ 0.0154724$ 0.0154724

$ 0.0158855
$ 0.0158855$ 0.0158855

$ 5.19
$ 5.19$ 5.19

+0.10%

+2.23%

+8.18%

DKEY Bank (DKEY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 15.88
$ 15.88$ 15.88

0.00
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DKEY Bank (DKEY) Nedir?

DKEY Bank is a decentralized financial ecosystem empowering people to control their finances by generating passive income on crypto assets.

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DKEY Bank (DKEY) Kaynağı

Resmi Websitesi

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DKEY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DKEY / AUD
A$0.0252041553
1 DKEY / GBP
0.0128398527
1 DKEY / EUR
0.0152176032
1 DKEY / USD
$0.01585167
1 DKEY / MYR
RM0.0703814148
1 DKEY / TRY
0.5649535188
1 DKEY / JPY
¥2.471275353
1 DKEY / RUB
1.577241165
1 DKEY / INR
1.3714864884
1 DKEY / IDR
Rp259.8634010448
1 DKEY / PHP
0.9281152785
1 DKEY / EGP
￡E.0.7967049342
1 DKEY / BRL
R$0.0954270534
1 DKEY / CAD
C$0.0226678881
1 DKEY / BDT
1.9194787203
1 DKEY / NGN
24.5761121346
1 DKEY / UAH
0.6678308571
1 DKEY / VES
Bs0.87184185
1 DKEY / PKR
Rs4.3958266077
1 DKEY / KZT
8.260305237
1 DKEY / THB
฿0.5367375462
1 DKEY / TWD
NT$0.5194592259
1 DKEY / CHF
Fr0.014266503
1 DKEY / HKD
HK$0.1233259926
1 DKEY / MAD
.د.م0.1581996666