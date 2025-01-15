DOGE MEMES TOPPLE REGIMES Fiyatı (DOME)
Bugün için canlı DOGE MEMES TOPPLE REGIMES (DOME) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DOME / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DOGE MEMES TOPPLE REGIMES Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 28.87 USD
- Gün içindeki DOGE MEMES TOPPLE REGIMES fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, DOGE MEMES TOPPLE REGIMES / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DOGE MEMES TOPPLE REGIMES / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DOGE MEMES TOPPLE REGIMES / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DOGE MEMES TOPPLE REGIMES / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-23.67%
|60 Gün
|$ 0
|-26.00%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DOGE MEMES TOPPLE REGIMES fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-12.08%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$DOME - 'Doge Memes Topple Regimes' is a dynamic token inspired by @durov, the creator of Telegram, with a logo crafted by him. $DOME embodies the spirit of resistance and meme culture, standing against oppressive regimes while celebrating the power of humor. Similar to the iconic Resistance Dog, $DOME unites a community passionate about effecting change through memes. Backed by the growing momentum of the TON chain, $DOME is poised for significant growth. Despite not being listed on major exchanges like Binance yet, the potential is vast. Holding onto your tokens is key as we journey towards Valhalla. Experience Durov's vision: Telegram Post: https://t.me/durov/124 Twitter: https://x.com/durov/status/1293213169138257922 'A few posters of our office in Dubai I designed last week' Join us in toppling regimes, one meme at a time.
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