Doge2 Fiyatı (CAESAR)
Bugün için canlı Doge2 (CAESAR) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 11.34K USD. CAESAR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Doge2 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.51 USD
- Gün içindeki Doge2 fiyat değişimi +5.78%
- Dolaşımdaki arz: 999.97M USD.
MEXC'deki CAESAR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CAESAR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Doge2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Doge2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Doge2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Doge2 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+5.78%
|30 Gün
|$ 0
|-24.75%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Doge2 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.20%
+5.78%
-15.96%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
WHAT IS DOGE2? Doge 2 ($CAESER) is a fast, community-driven token on Solana, combining meme culture with financial innovation. With low fees, quick transfers, and a strong community, $CAESER is here to bring the playful energy of internet memes to the crypto space. ABOUT DOGE2 $CAESER, or Doge 2, is a memecoin on the Solana blockchain inspired by Caesar, the Shiba Inu whose viral 2020 photo earned him the title "Doge2." Now, Doge 2 has become a unique cryptocurrency, embodying the spirit of fun and community that memecoins represent. Joining Doge 2 on Solana is easy! Whether you're a crypto enthusiast or just love internet culture, $CAESER offers an exciting way to be part of a community driven by humor, nostalgia, and the power of blockchain.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 CAESAR / AUD
A$--
|1 CAESAR / GBP
￡--
|1 CAESAR / EUR
€--
|1 CAESAR / USD
$--
|1 CAESAR / MYR
RM--
|1 CAESAR / TRY
₺--
|1 CAESAR / JPY
¥--
|1 CAESAR / RUB
₽--
|1 CAESAR / INR
₹--
|1 CAESAR / IDR
Rp--
|1 CAESAR / PHP
₱--
|1 CAESAR / EGP
￡E.--
|1 CAESAR / BRL
R$--
|1 CAESAR / CAD
C$--
|1 CAESAR / BDT
৳--
|1 CAESAR / NGN
₦--
|1 CAESAR / UAH
₴--
|1 CAESAR / VES
Bs--
|1 CAESAR / PKR
Rs--
|1 CAESAR / KZT
₸--
|1 CAESAR / THB
฿--
|1 CAESAR / TWD
NT$--
|1 CAESAR / CHF
Fr--
|1 CAESAR / HKD
HK$--
|1 CAESAR / MAD
.د.م--