Dopex Fiyatı (DPX)
Bugün için canlı Dopex (DPX) fiyatı, 18.41 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DPX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dopex Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.48K USD
- Gün içindeki Dopex fiyat değişimi +6.70%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Dopex / USD fiyat değişimi, $ +1.16.
Son 30 gün içerisinde, Dopex / USD fiyat değişimi, $ -1.7965030300.
Son 60 gün içerisinde, Dopex / USD fiyat değişimi, $ +13.6226617590.
Son 90 gün içerisinde, Dopex / USD fiyat değişimi, $ +5.681838112763353.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +1.16
|+6.70%
|30 Gün
|$ -1.7965030300
|-9.75%
|60 Gün
|$ +13.6226617590
|+74.00%
|90 Gün
|$ +5.681838112763353
|+44.64%
En güncel Dopex fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.59%
+6.70%
+5.35%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Dopex (Decentralized Options Exchange) is a decentralized options protocol that aims to maximize liquidity and minimize losses for option writers while maximizing gains for option buyers. This is done in a passive manner for liquidity-contributing participants. DPX is the limited supply governance token for the Dopex protocol and is used to vote on protocol and app level proposals. Apart from being a vanilla governance token, DPX also accrues fees and revenue from pools, vaults and wrappers built over the Dopex protocol after every global epoch. Dopex makes use of unique option pricing model that is calculated on-chain based on the Black-Scholes formula — using implied volatility and asset prices retrieved via Chainlink adapters — and passed through a function to determine volatility smiles based on the realized volatility of the asset. This model ensures pricing that is fair and efficient platform flow. Dopex provides solutions to low liquidity, unfair pricing, lack of composability, lack of user adoption, and unfair arbitrage opportunities during times of high volatility — all without compromising the buyer and seller experience.
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|1 DPX / AUD
A$29.6401
|1 DPX / GBP
￡15.0962
|1 DPX / EUR
€17.8577
|1 DPX / USD
$18.41
|1 DPX / MYR
RM82.845
|1 DPX / TRY
₺652.2663
|1 DPX / JPY
¥2,876.9307
|1 DPX / RUB
₽1,886.8409
|1 DPX / INR
₹1,593.9378
|1 DPX / IDR
Rp301,803.2304
|1 DPX / PHP
₱1,077.9055
|1 DPX / EGP
￡E.927.864
|1 DPX / BRL
R$112.301
|1 DPX / CAD
C$26.5104
|1 DPX / BDT
৳2,236.815
|1 DPX / NGN
₦28,675.9683
|1 DPX / UAH
₴775.2451
|1 DPX / VES
Bs994.14
|1 DPX / PKR
Rs5,132.3398
|1 DPX / KZT
₸9,771.6598
|1 DPX / THB
฿633.1199
|1 DPX / TWD
NT$605.5049
|1 DPX / CHF
Fr16.7531
|1 DPX / HKD
HK$143.2298
|1 DPX / MAD
.د.م184.8364