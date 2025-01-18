Dorado Finance Fiyatı ($DORAB)
Bugün için canlı Dorado Finance ($DORAB) fiyatı, 0.205281 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. $DORAB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dorado Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.07K USD
- Gün içindeki Dorado Finance fiyat değişimi +0.11%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Dorado Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.000235.
Son 30 gün içerisinde, Dorado Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0050919130.
Son 60 gün içerisinde, Dorado Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.2040586132.
Son 90 gün içerisinde, Dorado Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.13682299893147586.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.000235
|+0.11%
|30 Gün
|$ -0.0050919130
|-2.48%
|60 Gün
|$ +0.2040586132
|+99.40%
|90 Gün
|$ +0.13682299893147586
|+199.86%
En güncel Dorado Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.03%
+0.11%
-2.90%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Dorado is your all-in-one platform for seamless staking and restaking on the Arbitrum network. Dorado operates within a dynamic ecosystem composed of interconnected components, each playing a pivotal role in the platform's functionality, security, and user experience. From the fundamental protocol to external integrations, understanding these elements and their interactions is essential to comprehend the full extent of Dorado's capabilities. The elements within Dorado's ecosystem interact seamlessly, facilitating various financial activities and value transfers. Users restake their assets on the platform, receiving DORAB tokens in return, which are then used across multiple protocols to optimize rewards. Governance decisions made through the DORAB token shape the evolution of the protocol, while the validator network ensures the security and integrity of transactions. Decentralized applications built on Dorado's infrastructure provide additional utility and functionality, further enriching the ecosystem.
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|1 $DORAB / AUD
A$0.33050241
|1 $DORAB / GBP
￡0.16833042
|1 $DORAB / EUR
€0.19912257
|1 $DORAB / USD
$0.205281
|1 $DORAB / MYR
RM0.9237645
|1 $DORAB / TRY
₺7.27310583
|1 $DORAB / JPY
¥32.07926187
|1 $DORAB / RUB
₽21.03924969
|1 $DORAB / INR
₹17.77322898
|1 $DORAB / IDR
Rp3,365.26175664
|1 $DORAB / PHP
₱12.01920255
|1 $DORAB / EGP
￡E.10.3461624
|1 $DORAB / BRL
R$1.2522141
|1 $DORAB / CAD
C$0.29560464
|1 $DORAB / BDT
৳24.9416415
|1 $DORAB / NGN
₦319.75184403
|1 $DORAB / UAH
₴8.64438291
|1 $DORAB / VES
Bs11.085174
|1 $DORAB / PKR
Rs57.22823718
|1 $DORAB / KZT
₸108.95904918
|1 $DORAB / THB
฿7.05961359
|1 $DORAB / TWD
NT$6.75169209
|1 $DORAB / CHF
Fr0.18680571
|1 $DORAB / HKD
HK$1.59708618
|1 $DORAB / MAD
.د.م2.06102124