DRAC Network Fiyatı (DRAC)
Bugün için canlı DRAC Network (DRAC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DRAC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DRAC Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.61 USD
- Gün içindeki DRAC Network fiyat değişimi +2.67%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, DRAC Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DRAC Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DRAC Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DRAC Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+2.67%
|30 Gün
|$ 0
|+63.46%
|60 Gün
|$ 0
|+34.58%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DRAC Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.13%
+2.67%
+19.56%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DRAC Network is a public chain independently developed based on Ethereum. We launched in the UAE in 2020. Our tenets are people-oriented, decentralization, autonomy, equal rights, and a unique blockchain identity. Before popularizing quantum computing and more efficient transmission, how can decentralization and equality solve? DRAC will use the living biobank to authenticate the uniqueness of the blockchain identity and unravel the decentralization of peace rights with the concept of a people-oriented and autonomous way of faction voting. Self-built ecology includes DEX, cross-chain bridge, NFT minting and auction, wallet, chart, lock-up, etc. At the same time, it also opens up a new world for more blockchain believers and supports the construction of more application DAPPs that adhere to decentralized beliefs.
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