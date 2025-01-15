Draft Fiyatı (DRAFT)
Bugün için canlı Draft (DRAFT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DRAFT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Draft Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.81K USD
- Gün içindeki Draft fiyat değişimi +29.71%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Draft / USD fiyat değişimi, $ +0.00017062.
Son 30 gün içerisinde, Draft / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Draft / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Draft / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00017062
|+29.71%
|30 Gün
|$ 0
|+6.72%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Draft fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.34%
+29.71%
+10.80%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Draft fun: The Future of Fantasy Sports - We’re Bringing DFS to Web3! Draft fun is transforming daily fantasy sports (DFS) by bringing it to Web3. It’s simple: predict whether your favorite players will do more or less than their projected stats—like Joe Burrow throwing for over 300 yards or Messi scoring a goal—and win up to 100x your entry fee. With fast cashouts, a wide variety of sports (NFL, NBA, soccer, and more), and a community-driven approach, Draft fun makes sports betting fun, easy, and rewarding. Built on blockchain, it combines the excitement of DFS with the transparency and innovation of Web3. Whether you’re a die-hard fan or just love the thrill of the game, Draft fun is where sports, tech, and big wins come together. Welcome to the future of fantasy sports.
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