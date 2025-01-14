Drago Fiyatı (DRAGO)
Bugün için canlı Drago (DRAGO) fiyatı, 0.0040605 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DRAGO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Drago Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 18.59 USD
- Gün içindeki Drago fiyat değişimi +0.73%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Drago / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Drago / USD fiyat değişimi, $ -0.0005892686.
Son 60 gün içerisinde, Drago / USD fiyat değişimi, $ -0.0010335564.
Son 90 gün içerisinde, Drago / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.73%
|30 Gün
|$ -0.0005892686
|-14.51%
|60 Gün
|$ -0.0010335564
|-25.45%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Drago fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.07%
+0.73%
-10.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$DRAGO is a revolutionary cryptocurrency dedicated to commemorating the auspicious Year of the $Dragon in 2024. Inspired by the rich symbolism and cultural significance associated with this mythical creature, $DRAGO aims to captivate the global crypto community with its unique features and potential for growth. Total Supply: 10,000,000 $DRAGO Embracing the spirit of the Dragon, $DRAGO 2024 offers investors and enthusiasts an opportunity to ride the wave of prosperity and good fortune. This cryptocurrency embodies the dragon's attributes of power, strength, and wisdom, fostering a sense of resilience and determination within its community. Built on Solana network, $DRAGO guarantees rapid transaction speeds with low fees, transparency and immutability, ensuring that each transaction is securely recorded and verified. Furthermore, $DRAGO is committed to fostering a vibrant and inclusive community, encouraging collaboration and knowledge-sharing among its members. Regular updates, educational resources, and community-driven initiatives ensure that every participant has the opportunity to engage and contribute to the growth of $DRAGO in 2024. By combining the allure of the Year of the Dragon with the cutting-edge world of cryptocurrency, $DRAGO presents a unique investment opportunity for those seeking to align themselves with the spirit of prosperity and fortune. Join the $DRAGO community today and embrace the power of the Dragon in the world of cryptocurrency. Lp is burnt, in january we’ll list on MEXC + BITMART
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A$0.00657801
|1 DRAGO / GBP
￡0.00332961
|1 DRAGO / EUR
€0.003938685
|1 DRAGO / USD
$0.0040605
|1 DRAGO / MYR
RM0.01827225
|1 DRAGO / TRY
₺0.144107145
|1 DRAGO / JPY
¥0.641843235
|1 DRAGO / RUB
₽0.41969328
|1 DRAGO / INR
₹0.351517485
|1 DRAGO / IDR
Rp66.56556312
|1 DRAGO / PHP
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|1 DRAGO / EGP
￡E.0.204852225
|1 DRAGO / BRL
R$0.024647235
|1 DRAGO / CAD
C$0.005806515
|1 DRAGO / BDT
৳0.49075203
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Bs0.2152065
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