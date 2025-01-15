Dragon Soul Token Fiyatı (DST)
Bugün için canlı Dragon Soul Token (DST) fiyatı, 0.00193488 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. DST / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dragon Soul Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.58K USD
- Gün içindeki Dragon Soul Token fiyat değişimi -2.21%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Dragon Soul Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Dragon Soul Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0000194405.
Son 60 gün içerisinde, Dragon Soul Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0001351209.
Son 90 gün içerisinde, Dragon Soul Token / USD fiyat değişimi, $ +0.0001131691175899986.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.21%
|30 Gün
|$ -0.0000194405
|-1.00%
|60 Gün
|$ -0.0001351209
|-6.98%
|90 Gün
|$ +0.0001131691175899986
|+6.21%
En güncel Dragon Soul Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.58%
-2.21%
+4.91%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? League of Kingdoms is the first Web3 MMORTS, launched in '20. We have since then been operating the game. What makes your project unique? Our project is unique in that it is one of the few operating Web3 game projects out there. We are the only a16z crypto portfolio in South Korea, and also the only game project in Korea to ICO via Binance Launchpad. History of your project. Founded in '20. Token launched in '22 via Binance Launchpad. What’s next for your project? We are launching a new game around EOY, using the same $LOKA token and the Drago NFTs. What can your token be used for? $DST is a utility token, used for breeding our Drago NFTs.
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