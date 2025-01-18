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draiftking Fiyatı (DKING)

USD

draiftking (DKING) Canlı Fiyat Grafiği

$1.26
$1.26$1.26
+26.90%(1D)

Bugünkü draiftking (DKING) Fiyatı

Bugün için canlı draiftking (DKING) fiyatı, 1.26 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 28.17M USD. DKING / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
draiftking Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.08M USD
- Gün içindeki draiftking fiyat değişimi +26.89%
- Dolaşımdaki arz: 21.00M USD.

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USD Bazında draiftking (DKING) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, draiftking / USD fiyat değişimi, $ +0.266816.
Son 30 gün içerisinde, draiftking / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, draiftking / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, draiftking / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.266816+26.89%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

draiftking (DKING) Fiyat Analizi

En güncel draiftking fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.984837
$ 0.984837$ 0.984837

$ 1.34
$ 1.34$ 1.34

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

+0.05%

+26.89%

+2.45%

draiftking (DKING) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 28.17M
$ 28.17M$ 28.17M

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

21.00M
21.00M 21.00M

draiftking (DKING) Nedir?

Draiftking is an agentic sports betting DAO leveraging CreatorBid's agent ecosystem and Score Vision's computer vision technology. The platform transforms sports betting into mathematical equations through its dual wager system, where investors can stake $DKING to access AI-driven strategies or contribute specialized pools. Revenue flows back to token holders through a transparent DAO structure.

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draiftking (DKING) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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DKING Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DKING / AUD
A$2.0286
1 DKING / GBP
1.0332
1 DKING / EUR
1.2222
1 DKING / USD
$1.26
1 DKING / MYR
RM5.67
1 DKING / TRY
44.793
1 DKING / JPY
¥196.8372
1 DKING / RUB
129.15
1 DKING / INR
109.0908
1 DKING / IDR
Rp20,655.7344
1 DKING / PHP
73.773
1 DKING / EGP
￡E.63.504
1 DKING / BRL
R$7.6482
1 DKING / CAD
C$1.8144
1 DKING / BDT
153.09
1 DKING / NGN
1,962.6138
1 DKING / UAH
53.0586
1 DKING / VES
Bs68.04
1 DKING / PKR
Rs351.2628
1 DKING / KZT
668.7828
1 DKING / THB
฿43.4448
1 DKING / TWD
NT$41.4414
1 DKING / CHF
Fr1.1466
1 DKING / HKD
HK$9.8028
1 DKING / MAD
.د.م12.6504