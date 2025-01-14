DXdao Fiyatı (DXD)
Bugün için canlı DXdao (DXD) fiyatı, 74.07 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.74M USD. DXD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DXdao Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 25.66 USD
- Gün içindeki DXdao fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 23.47K USD.
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Gün içerisinde, DXdao / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DXdao / USD fiyat değişimi, $ -0.0497824470.
Son 60 gün içerisinde, DXdao / USD fiyat değişimi, $ -8.1694913940.
Son 90 gün içerisinde, DXdao / USD fiyat değişimi, $ -1.50982394780518.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0497824470
|-0.06%
|60 Gün
|$ -8.1694913940
|-11.02%
|90 Gün
|$ -1.50982394780518
|-1.99%
En güncel DXdao fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DXdao is a collective that builds and governs decentralized products and services. Its current product suite features Omen, a prediction market; Swapr, a governance-enabled AMM; Mesa, a front-running resistant DEX; and Rails, a Layer 2 payment portal. DXdao uses a reputation-based governance system; meaning that voting power is non-transferrable and cannot be bought. DXD is an ERC20 token that powers the DXdao ecosystem and has a claim on a share of all revenue from DXdao products. DXdao is fully on-chain and minimizes its reliance on third-parties, controlling its products through ENS, and managing the treasury through binding, on-chain votes. DXdao aims to bring decentralization to DeFi and build resilient financial services for the world.
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|1 DXD / AUD
A$119.2527
|1 DXD / GBP
￡59.9967
|1 DXD / EUR
€71.8479
|1 DXD / USD
$74.07
|1 DXD / MYR
RM333.315
|1 DXD / TRY
₺2,628.7443
|1 DXD / JPY
¥11,664.5436
|1 DXD / RUB
₽7,610.6925
|1 DXD / INR
₹6,417.4248
|1 DXD / IDR
Rp1,214,262.1008
|1 DXD / PHP
₱4,336.7985
|1 DXD / EGP
￡E.3,740.535
|1 DXD / BRL
R$451.0863
|1 DXD / CAD
C$105.9201
|1 DXD / BDT
৳9,003.2085
|1 DXD / NGN
₦114,836.6466
|1 DXD / UAH
₴3,140.568
|1 DXD / VES
Bs3,925.71
|1 DXD / PKR
Rs20,643.309
|1 DXD / KZT
₸39,335.6142
|1 DXD / THB
฿2,568.7476
|1 DXD / TWD
NT$2,448.7542
|1 DXD / CHF
Fr67.4037
|1 DXD / HKD
HK$576.2646
|1 DXD / MAD
.د.م747.3663