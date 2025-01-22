EasyCake Fiyatı (MCAKE)
Bugün için canlı EasyCake (MCAKE) fiyatı, 0.265166 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MCAKE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
EasyCake Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 63.97 USD
- Gün içindeki EasyCake fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki MCAKE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MCAKE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, EasyCake / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, EasyCake / USD fiyat değişimi, $ -0.1091447386.
Son 60 gün içerisinde, EasyCake / USD fiyat değişimi, $ -0.2323536166.
Son 90 gün içerisinde, EasyCake / USD fiyat değişimi, $ -3.6692741840749965.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.1091447386
|-41.16%
|60 Gün
|$ -0.2323536166
|-87.62%
|90 Gün
|$ -3.6692741840749965
|-93.26%
En güncel EasyCake fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-15.68%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Easy Cake is a platform that has established a meaningful presence within the decentralized finance (DeFi) landscape. It caters to a broad spectrum of users by offering a wide range of DeFi services in a streamlined and accessible manner. The platform’s primary objective is to simplify DeFi, making it approachable for both newcomers and experienced investors alike. With a user-friendly interface, Easy Cake ensures that participants can navigate through various financial tools such as staking, yield farming, and liquidity provision with ease, removing many of the technical barriers that often discourage users from engaging with DeFi. One of the standout features of Easy Cake is its commitment to transparency and community-driven development. Users are not just participants but active contributors to the evolution of the platform. Through the native token, MCAKE, users can stake their tokens to earn rewards and also take part in governance decisions that shape the project’s future direction. This model of decentralization ensures that the community remains at the heart of the project’s growth, fostering a strong relationship between the platform and its users. Furthermore, Easy Cake focuses on offering a rewarding ecosystem through competitive yield farming opportunities and automated earning processes. By automating many of the complex tasks, Easy Cake reduces the learning curve for users, allowing them to participate without requiring extensive technical knowledge. The platform also supports liquidity provision, giving users additional ways to earn through the MCAKE token, which further enriches the DeFi experience. Looking ahead, Easy Cake has ambitious plans to expand its offerings, with future developments aimed at integrating more advanced DeFi tools, enhancing the platform’s functionality, and forming strategic partnerships that add value to its ecosystem. Through these efforts, Easy Cake seeks to grow its user base and solidify its place as a leader in the DeFi space, offering a secure, transparent, and rewarding platform for users across all experience levels. In essence, Easy Cake combines simplicity, transparency, and community engagement to deliver a DeFi experience that is accessible, rewarding, and forward-looking. It’s a platform built for the future, driven by the needs and preferences of its users.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MCAKE / AUD
A$0.42161394
|1 MCAKE / GBP
￡0.2121328
|1 MCAKE / EUR
€0.25455936
|1 MCAKE / USD
$0.265166
|1 MCAKE / MYR
RM1.17733704
|1 MCAKE / TRY
₺9.45051624
|1 MCAKE / JPY
¥41.32081778
|1 MCAKE / RUB
₽26.384017
|1 MCAKE / INR
₹22.94216232
|1 MCAKE / IDR
Rp4,346.98291104
|1 MCAKE / PHP
₱15.5254693
|1 MCAKE / EGP
￡E.13.32724316
|1 MCAKE / BRL
R$1.59629932
|1 MCAKE / CAD
C$0.37918738
|1 MCAKE / BDT
৳32.10895094
|1 MCAKE / NGN
₦411.10806308
|1 MCAKE / UAH
₴11.17144358
|1 MCAKE / VES
Bs14.58413
|1 MCAKE / PKR
Rs73.53318346
|1 MCAKE / KZT
₸138.1780026
|1 MCAKE / THB
฿8.97852076
|1 MCAKE / TWD
NT$8.68948982
|1 MCAKE / CHF
Fr0.2386494
|1 MCAKE / HKD
HK$2.06299148
|1 MCAKE / MAD
.د.م2.64635668