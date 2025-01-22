EaveAI Fiyatı (EAVE)
Bugün için canlı EaveAI (EAVE) fiyatı, 0.479358 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. EAVE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
EaveAI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 41.02K USD
- Gün içindeki EaveAI fiyat değişimi +1.08%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, EaveAI / USD fiyat değişimi, $ +0.00514118.
Son 30 gün içerisinde, EaveAI / USD fiyat değişimi, $ -0.1944515247.
Son 60 gün içerisinde, EaveAI / USD fiyat değişimi, $ +0.9227593084.
Son 90 gün içerisinde, EaveAI / USD fiyat değişimi, $ +0.31604291828591993.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00514118
|+1.08%
|30 Gün
|$ -0.1944515247
|-40.56%
|60 Gün
|$ +0.9227593084
|+192.50%
|90 Gün
|$ +0.31604291828591993
|+193.52%
En güncel EaveAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.03%
+1.08%
-26.97%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
EaveAI is a one-of-a-kind Twitter bot designed to revolutionize how individuals interact with Crypto Twitter and its Spaces. In a market where information is both currency and product, staying updated with the latest alpha, trends, and discussions is crucial. Introducing EaveAI, an AI-powered Alpha Hunter, that 24/7 navigates through Web3 spaces to bring you pure, actionable recaps and the newest insights on the next big narrative. Whether it's trending topics, emerging technologies, or potential 100x opportunities, EaveAI ensures you're always in the loop, without the need to be everywhere at once. Designed for investors, projects, enthusiasts, and degens, EaveAI leverages Deep-Learning Artificial Intelligence to listen, understand, and share the Web3 Alpha. This enables users to stay ahead, make informed decisions, and capitalize on opportunities with an unmatched market advantage.
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