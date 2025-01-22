Ecobal Fiyatı (ECB)
Bugün için canlı Ecobal (ECB) fiyatı, 0.167339 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ECB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ecobal Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 83.67 USD
- Gün içindeki Ecobal fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Ecobal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ecobal / USD fiyat değişimi, $ -0.0036526087.
Son 60 gün içerisinde, Ecobal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ecobal / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0036526087
|-2.18%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Ecobal fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-10.11%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What Is ECB Token? ECB Token is a decentralized asset built on the Solana blockchain, transforming CO2 into a tradable, storable asset. The token allows individuals and businesses to own, store, trade, and stake CO2, democratizing CO2 ownership by giving users direct control over this valuable commodity. ECB Token launched on September 30, 2024, with a fair and transparent approach—no presales or early investor advantages, ensuring everyone had equal access to participate from day one. Key Features of ECB Token: Decentralized CO2 Ownership: ECB Token empowers users to treat CO2 as an asset that can be owned, stored, and traded directly, bypassing traditional intermediaries in the carbon markets. Staking Rewards: Users can stake ECB Tokens to store CO2 in a decentralized "battery warehouse," accumulating CO2 that can be released or traded when the market is favorable. This process allows participants to engage in CO2 trading and earn rewards in a decentralized marketplace. Fair Launch: ECB Token’s launch was fair and transparent, with no presales or early advantages, allowing everyone equal access to participate. Built on Solana: Leveraging the fast, secure, and scalable Solana blockchain, ECB Token ensures efficient and eco-friendly transactions, ideal for the new decentralized CO2 market. How Does the Battery Warehouse Analogy Work? The ECB Token's battery warehouse analogy offers a unique approach to CO2 storage and trading. By staking ECB Tokens, users accumulate CO2 in a decentralized storage system, similar to charging a battery. When the market conditions are right, this stored CO2 can be released or traded, transforming CO2 into a valuable, tradable asset rather than a liability. How Many ECB Tokens Are There in Circulation? ECB Token launched on September 30, 2024, with an initial supply of 1,438,000 tokens. This supply is structured to create a balanced and sustainable ecosystem, with token distribution allocated across public sale, marketing, liquidity, and team incentives. The absence of presales ensured a fair launch for all participants. What Was the Initial Listing Price of ECB Token? ECB Token debuted at a listing price of $0.94 per token, providing an accessible entry point for early participants and setting the stage for growth as the decentralized CO2 market expands. Who Is Behind ECB Token? ECB Dynamics, the team behind ECB Token, is dedicated to reshaping CO2 markets by decentralizing ownership and management of CO2. Founded by Don de Jong, ECB Dynamics is driven by a mission to transform how CO2 is managed globally, using blockchain to create transparency and accessibility in the CO2 markets. The team brings together expertise in blockchain technology, decentralized finance (DeFi), and environmental management, aiming to make CO2 a tradable, valuable asset for all.
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