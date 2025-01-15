Ecoreal Estate Fiyatı (ECOREAL)
Bugün için canlı Ecoreal Estate (ECOREAL) fiyatı, 0.182436 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ECOREAL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ecoreal Estate Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.82K USD
- Gün içindeki Ecoreal Estate fiyat değişimi +0.22%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Ecoreal Estate / USD fiyat değişimi, $ +0.00039322.
Son 30 gün içerisinde, Ecoreal Estate / USD fiyat değişimi, $ +0.0063522025.
Son 60 gün içerisinde, Ecoreal Estate / USD fiyat değişimi, $ +0.0245186504.
Son 90 gün içerisinde, Ecoreal Estate / USD fiyat değişimi, $ +0.02404233742577529.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00039322
|+0.22%
|30 Gün
|$ +0.0063522025
|+3.48%
|60 Gün
|$ +0.0245186504
|+13.44%
|90 Gün
|$ +0.02404233742577529
|+15.18%
En güncel Ecoreal Estate fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.06%
+0.22%
+0.76%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
As capital markets are becoming global, real estate markets are no exception despite the difficulties posed by overseas investments. No investor can overlook how the potential international investments hold out. This establishes the need for a new decentralized solution to capitalize this potential. Our Objective is to introduce cryptocurrencies into this overly regulated and slow market to facilitate investments and transactions on a global scale. We plan on achieving this through the utilization of the core principles of the blockchain, i.e fairness, accessibility, transparency and trust while applying them to the already existing and fully operational assets. - Fully licensed Rural Touristic Resorts in Spain, Portugal and Greece - A commercial building in one of the best locations of Germany. - Healthcare in South Asia. - More assets to join soon.
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