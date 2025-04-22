ECOVITA Fiyatı (ECOVITA)
Bugün için canlı ECOVITA (ECOVITA) fiyatı, 0.00172072 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ECOVITA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ECOVITA Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki ECOVITA fiyat değişimi -0.09%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, ECOVITA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ECOVITA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ECOVITA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ECOVITA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.09%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ECOVITA fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-0.09%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives. 🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits. Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions. [ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact. [ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance. [ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives. Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact. [ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards. [ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth. By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy. The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ECOVITA / VND
₫44.12098152
|1 ECOVITA / AUD
A$0.002667116
|1 ECOVITA / GBP
￡0.0012733328
|1 ECOVITA / EUR
€0.0014970264
|1 ECOVITA / USD
$0.00172072
|1 ECOVITA / MYR
RM0.0075195464
|1 ECOVITA / TRY
₺0.0658003328
|1 ECOVITA / JPY
¥0.2423806192
|1 ECOVITA / RUB
₽0.1399117432
|1 ECOVITA / INR
₹0.1465021008
|1 ECOVITA / IDR
Rp29.164741388
|1 ECOVITA / KRW
₩2.45116564
|1 ECOVITA / PHP
₱0.0975820312
|1 ECOVITA / EGP
￡E.0.0870340176
|1 ECOVITA / BRL
R$0.009980176
|1 ECOVITA / CAD
C$0.0023745936
|1 ECOVITA / BDT
৳0.2089642368
|1 ECOVITA / NGN
₦2.7575570432
|1 ECOVITA / UAH
₴0.0711861864
|1 ECOVITA / VES
Bs0.1376576
|1 ECOVITA / PKR
Rs0.48266196
|1 ECOVITA / KZT
₸0.8957380032
|1 ECOVITA / THB
฿0.0571795256
|1 ECOVITA / TWD
NT$0.0558545712
|1 ECOVITA / AED
د.إ0.0063150424
|1 ECOVITA / CHF
Fr0.0013937832
|1 ECOVITA / HKD
HK$0.01333558
|1 ECOVITA / MAD
.د.م0.0158994528
|1 ECOVITA / MXN
$0.0338637696