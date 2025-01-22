EEG Fiyatı (EEG)
Bugün için canlı EEG (EEG) fiyatı, 0.00501572 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. EEG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
EEG Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 88.73 USD
- Gün içindeki EEG fiyat değişimi -5.91%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, EEG / USD fiyat değişimi, $ -0.000315601039671476.
Son 30 gün içerisinde, EEG / USD fiyat değişimi, $ -0.0012691612.
Son 60 gün içerisinde, EEG / USD fiyat değişimi, $ -0.0015354578.
Son 90 gün içerisinde, EEG / USD fiyat değişimi, $ -0.002463761960820724.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000315601039671476
|-5.91%
|30 Gün
|$ -0.0012691612
|-25.30%
|60 Gün
|$ -0.0015354578
|-30.61%
|90 Gün
|$ -0.002463761960820724
|-32.94%
En güncel EEG fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.00%
-5.91%
-21.99%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
EEG is a revolutionary Web3 application token protocol designed to empower and incentivize mass user applications in the Web3 space. It enables applications to generate and consume EEG tokens dynamically, fostering an ecosystem where user creativity and freedom are paramount. The EEG tokens are completely user-owned and are produced as rewards for application engagement and consumed for various functions and value-added services within partner applications. This consumption transfers the tokens to a 'black hole' for destruction, maintaining a dynamic balance between token creation and destruction, with no set limits. EEG stands for a new era in Web3 applications, promoting a dual-token model (governance token and utility token) that combines user incentives with value-added services, enhancing the real-life utility of Web3 technologies.
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|1 EEG / AUD
A$0.0079749948
|1 EEG / GBP
￡0.004012576
|1 EEG / EUR
€0.0048150912
|1 EEG / USD
$0.00501572
|1 EEG / MYR
RM0.0222697968
|1 EEG / TRY
₺0.1787602608
|1 EEG / JPY
¥0.7815996476
|1 EEG / RUB
₽0.49906414
|1 EEG / INR
₹0.4339600944
|1 EEG / IDR
Rp82.2249048768
|1 EEG / PHP
₱0.293670406
|1 EEG / EGP
￡E.0.2520900872
|1 EEG / BRL
R$0.0301946344
|1 EEG / CAD
C$0.0071724796
|1 EEG / BDT
৳0.6073535348
|1 EEG / NGN
₦7.7762719736
|1 EEG / UAH
₴0.2113122836
|1 EEG / VES
Bs0.2758646
|1 EEG / PKR
Rs1.3909093132
|1 EEG / KZT
₸2.613691692
|1 EEG / THB
฿0.1698322792
|1 EEG / TWD
NT$0.1643651444
|1 EEG / CHF
Fr0.004514148
|1 EEG / HKD
HK$0.0390223016
|1 EEG / MAD
.د.م0.0500568856